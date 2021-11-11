ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم يعقد قرانه .. من هي زوجته؟

رصدت (وطن) عبر موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان، تهنئات ومباركات عديدة من العمانيين لولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، بمناسبة عقد قرانه وزواجه.

وأفادت حسابات عمانية بأن اليوم، الخميس، سيشهد مراسم زواج ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق، الذي يشغل منصب ولي العهد، في قاعة المرايا بقصر العلم في العاصمة مسقط.

يسرنا أن نتقدم إلى المقام السامي #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرآن صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم رعاه الله

متمنين له وافر السعادة وبالرفاه والبنين.#غالية_ياعمان#نوفمبر_المجيد pic.twitter.com/vs6kKhajtk — Ooredoo Oman (@OoredooOman) November 11, 2021

وقدم العديد من العمانيين التهنئة لولي عهد السلطنة، بمناسبة عقد قرانه متمنين له التوفيق والذرية الصالحة.

نرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي بمناسبة عقد قران صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم داعين الله تعالى أن يكتب التوفيق والسعادة لسموه. pic.twitter.com/CWH3gRojsq — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) November 11, 2021

#السلطان_هيثم_بن_طارق#ولي_العهد #هيثم_العهد_السعيد

نبارك لصاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم سيد الشباب عقد قرانه ..

سائلين الله أن يدايم الأفراح والمسرات والصحة والعافية على جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق وأسرته الكريمة pic.twitter.com/5oWrw34yVx — حمد الصواعي (@Hsawaei) November 11, 2021

ميان بنت شهاب زوجة ذي يزن بن هيثم بن طارق

وذكر مغردون أن زوجة ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة ليتضح أنها ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

زواج العمر ويارب بارك لهم في صحتهم وارزقهم الراحه واجعل السيده ميان زوجة صالحه تعين السيد ذي يزن على حمل الأمانه اللهم استجب يارب — Oman (@Oman45282249) November 5, 2021

وقال البعض إن ميان تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

وتنشط ميان بنت شهاب في العمل الخيري والاجتماعي بسلطنة عمان.

ووفق ناشطون فإن ذي يزن بن هيثم بن طارق، كان قد احتفل بحفل خطوبته من ميان، في شهر يناير الماضي بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد.

و ميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية.

كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية، حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية.

اقرأ أيضاً: “وطن” تكشف حقيقة سجن عائشة القذافي ووالدتها في سلطنة عمان

وأقيم لها قبل أشهر معرضًا بالسلطنة ذهب ريعه لصالح جمعية الأمومة والطفولة.

ولاية العهد في سلطنة عمان

وكان السلطان هيثم بن طارق، قد أصدر يناير الماضي نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد.

وجاء في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021: “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة. ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن “نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان. وذلك وفقًا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا”.

ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة. فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة”.

ذي يزن بن هيثم بن طارق

وبموجب التعديل أصبح ذي يزن أكبر أبناء السلطان هيثم، من مواليد 21 أغسطس 1990، هو ولي عهد سلطنة عمان.

وعُيّن ذي يزن قبل أن يصبح وليا للعهد بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.

اقرأ أيضاً: مشروع تاريخي بين سلطنة عمان وتركيا بدعم لا يقدر بثمن من الحكومة العُمانية

كما عمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

ويحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.