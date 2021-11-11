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ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم يعقد قرانه .. من هي زوجته؟

كتب باسل النجار
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رصدت (وطن) عبر موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان، تهنئات ومباركات عديدة من العمانيين لولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، بمناسبة عقد قرانه وزواجه.

وأفادت حسابات عمانية بأن اليوم، الخميس، سيشهد مراسم زواج ذي يزن نجل السلطان هيثم بن طارق، الذي يشغل منصب ولي العهد، في قاعة المرايا بقصر العلم في العاصمة مسقط.

وقدم العديد من العمانيين التهنئة لولي عهد السلطنة، بمناسبة عقد قرانه متمنين له التوفيق والذرية الصالحة.

ميان بنت شهاب زوجة ذي يزن بن هيثم بن طارق

وذكر مغردون أن زوجة ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة ليتضح أنها ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد.

وقال البعض إن ميان تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

وتنشط ميان بنت شهاب في العمل الخيري والاجتماعي بسلطنة عمان.

ووفق ناشطون فإن ذي يزن بن هيثم بن طارق، كان قد احتفل بحفل خطوبته من ميان، في شهر يناير الماضي بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد.

و ميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية.

كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية، حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية.

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وأقيم لها قبل أشهر معرضًا بالسلطنة ذهب ريعه لصالح جمعية الأمومة والطفولة.

ولاية العهد في سلطنة عمان

وكان السلطان هيثم بن طارق، قد أصدر يناير الماضي نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد.

وجاء في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021: “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة. ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن “نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان. وذلك وفقًا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا”.

ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة. فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة”.

ذي يزن بن هيثم بن طارق

وبموجب التعديل أصبح ذي يزن أكبر أبناء السلطان هيثم، من مواليد 21 أغسطس 1990، هو ولي عهد سلطنة عمان.

وعُيّن ذي يزن قبل أن يصبح وليا للعهد بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.

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كما عمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

ويحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

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باسل النجار

باسل النجار حاصل على بكالريوس صحافة واعلام وهو كاتب ومحرر صحفي متمرس. مهتم بالشؤون العربية والسياسية ومتابع ومحلل جيد لتغطيات مواقع التواصل الاجتماعي. باسل النجار التحق في صحيفة وطن عام ٢٠١٦ ويعمل في الصحيفة محرر ومراسل

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