أوراق شجرة نبات ساموا لها نفس فاعلية الأيبوبروفين في معالجة بعض الأمراض

نشر موقع ” ميديكل إكس براس” تقريرا يتعلق ببحث قام به باحثون من ساموا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.مفاده أن أوراق شجرة ساموا تساعد مثل الإيبوبروفين في تخفيف حدة الالتهاب.

وفي مقالهم المنشور في Proceedings of the National Academy of Sciences، تصف المجموعة كيف قامت بدراسة هذه الأوراق وكيف قامت باختبارها باستخدام الخلايا المناعية للثدييات.

أوراق شجرة ساموا والطب التقليدي

منذ مئات السنين، يستخدم سكان ساموا الأصليون أوراق شجرة ماتالا لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض المرتبطة بالالتهابات.

العلم الحديث يخضع النبتة للدراسة

إلا أن العلم الحديث لم يهتم بهذه الظاهرة إلا مؤخرا. حيث قامت إحدى أعضاء الفريق، موليماو ساماسوني، بدارسة جدية وذلك في إطار بحث للدكتوراه.

ومنذ ذلك الوقت، أخضعت بمعية فريقها النبتة لتحليل جينومي كيميائي ووجدوا أن تركيبته لها علاقة بتركيبة الحديد.

أظهرت الأبحاث السابقة أن بعض هذه المكونات يمكن أن تكون نافعة في صورة عدم انتظام الحديد في جسم الإنسان تحت تأثير الالتهاب.

نفس فاعلية الأيبوبروفين

لم تسلط هذه الدراسات الأولية مزيدًا من الضوء على المواد الموجودة في أوراق الشجرة فحسب. بل أظهرت أيضًا أن النبات من المحتمل جدًا أن يكون مفيدًا كعلاج مضاد للالتهابات.

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لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك، قام الباحثون باختبار أوراق النبات باستخدام مجموعة متنوعة من الخلايا المناعية للثدييات.

بعد اكتشاف أن المادة الموجودة في أوراق النبات قللت من الالتهاب، قارنوا فعاليتها بفاعلية الإيبوبروفين أحد الأدوية الأكثر شيوعًا المستخدمة لعلاج الالتهاب. فوجدوا أن الأوراق لها تقريبا نفس الفاعلية الإيبوبروفين.

هل من الممكن تصنيع دواء منها؟

يقول الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لعزل المواد الكيميائية في الأوراق التي تقلل الالتهاب. والتأكد من أن استخدامها لا يؤدي إلى آثار جانبية سلبية غير مقصودة.

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ويتساءل الباحثون هل أن المواد الكيميائية الموجودة في الأوراق يمكن إنتاجها بكميات كبيرة في المصنع؟

وإذا كان الأمر كذلك فهل لهذا الدواء آثار جانبية أقل من تلك الموجودة في الإيبوبروفين؟