مباراة منتخب الجزائر وجيبوتي في تصفيات مونديال العالم 2022
مباراة منتخب الجزائر وجيبوتي في تصفيات مونديال العالم 2022
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يستعد منتخب الجزائر لخوض مباراة قوية أمام نظيره جيبوتي مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات تصفيات. قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة منتخب الجزائر وجيبوتي

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، قطر، الكويت، اليمن، البحرين، كما ستكون عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثانية مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع مجريات اللقاء بين منتخب الجزائر ومنافسه جيبوتي على شبكة قنوات ” ssc sport” الرياضية السعودية، على القناة “ssc sport HD1 “، عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12417، وباستقطاب عمودي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ssc sport””، المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي.

تشكيلة منتخب الجزائر

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره جيبوتي، حيث كان في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

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أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب جيبوتي

وسيلعب المدرب جوليان ميت، في مواجهة صعبة أمام نظيره الضيف منتخب الجزائر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى عمر محمد محمود.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فؤاد موسى روبله، داود وايس، علي يوسف فرادا، عباس فؤاد عبد الرحمن، لكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: وارساما حسان، يوسف أبدي أحمد، يونس موسى ديرير.

كما وسيأتي في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: مهدي حسين محبة، دواله محمود البيه، درار أبو بكر.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب الجزائر في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 10 نقاط، بينما آتى منافسه منتخب جيبوتي في أدنى جدول الترتيب دون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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