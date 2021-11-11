منتخب صربيا وهزيمة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022
منتخب صربيا وهزيمة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب صربيا يقسو على قطر بنتيجة نظيفة في تصفيات العالم 2022 (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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تلقى منتخب قطر الهزيمة القاسية من نظيره منتخب صربيا برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار المباراة الودية .بين كلا المنتخبين في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب صربيا والرباعية النظيفة

وأحرز منتخب صربيا أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب قطر في الدقيقة ال47 عن طريق ساشا لوكيتش بتسديدة .قوية عانقت شباك المرمى، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال51 عن طريق لوكا يوفيتش .في هجمة مرتدة سريعة نجح من خلالها من تسديدها على يسار حارس منتخب قطر ” العنابي”.

وسجل اللاعب دوشان فلاهوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة ال53 .سددها بقوة خلال هجمة مرتدة سريعة داخل شباك المرمى بعد عرضية جميلة، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال83 عن طريق سيرجي سافيتش بتسديدة قوية، لينتهي اللقاء بفوز منتخب صربيا برباعية نظيفة على قطر.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة لأصحاب الأرض منتخب صربيا طيلة. مجريات أحداث اللقاء، على عكس منتخب قطر الذي قدم الأداء المتواضع في المباراة مع ارتكابه دفاعه العديد من الأخطاء الدفاعية الكارثية في المباراة.

تشكيلة منتخب قطر

ودخل المدير الفني للمنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز المباراة. بتشكيلة أساسية في مواجهة منتخب صربيا ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

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بينما في دفاع تشكيلة المنتخب. كان كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط تواجد كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق آتى الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب صربيا

ولعب المدير الفني لمنتخب صربيا دراجان ستويكوفيتش في تشكيلة أمام منافسه الضيف. منتخب قطر، حيث كان في حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ستراهينيا بافلوفيتش، ستيفان ميتروفيتش، أوروش سبايتش، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: فيليب كوستيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، نيمانيا جوديلي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نيمانيا رادونيتش، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، دوشان تاديتش، ألكساندر ميتروفيتش.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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