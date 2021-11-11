منتخب البرتغال يتعادل مع أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

تعثر منتخب البرتغال أمام أيرلندا سلبيًا دون إحراز أي من الأهداف، في المباراة المثيرة بين كلا المنتخبين .ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

مباراة منتخب البرتغال وأيرلندا

وشهد اللقاء تكافؤ الفرص بين كلا المنتخبين طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارها العديد من التسديدات. باتجاه شباك المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة ال81 من مجريات اللقاء، شهد اللقاء طرد نجم منتخب البرتغال بيبي بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب أيرلندا، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويطرد على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة منتخب البرتغال

ولعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب أيرلندا في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

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بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أندريه غوميس، أما في وسط الفريق كان كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب أيرلندا

ودخل المدرب ستيفن كيني بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب البرتغال، حيث كان في حراسة المرمى جافين بازونو.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، دارا أوشي، جون إيجان، شين دافي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جيمس ماكلين، كونور هوريهان، جوش كولين، مات دوهيرتي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تروي باروت، شين لونج، جيمس كولينز.

🔢 Europe #WCQ standings update 📲 🇦🇿 Azerbaijan 1-3 Luxembourg 🇱🇺

🇮🇪 Republic of Ireland 0-0 Portugal 🇵🇹 🗓 Mark your calendars now: It's winner-takes-all in Lisbon in 3 days' time as Portugal host Serbia 👀 pic.twitter.com/hanGM4fuuj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2021

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرتغال صدارة ترتيب تصفيات أوروبا 2022 برصيد 17 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع منتخب صربيا في المركز الثاني، أما في المركز الثالث آتى منتخب لوكسمبورغ برصيد 9 نقاط، كما وجاء في المركز الرابع أيرلندا برصيد 6 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب أذربيجان بنقطة واحدة.