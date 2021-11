محلل سياسي مقرب من السعودية يفضح قادة عرب “كانوا مثليين جنسيا”!

تسبب المحلل السياسي علي الشهابي المقرب من السعودية، في موجة جدل واسعة بعد ادعائه أن العديد من القادة العرب كانوا مثليين جنسيا ومعروف عنهم ذلك وكان أمرا طبيعيا.حسب تعبيره

جاء ذلك في سياق تعليق “الشهابي” على تقرير لصحيفة “الإيكونومست” البريطانية، بشأن المثلية الجنسية، زعمت فيه وجود أصول للمثلية عند العرب وإباحتها من قبل حكام مسلمين، قبل السماح بها في الغرب حتى.

وقال علي الشهابي في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن)، إنه على الرغم من القوانين التي تجرم المثلية الجنسية من الناحية الفنية، فإن الدول العربية (بما في ذلك السعودية) لم تلاحق أبدًا المثليين البارزين مثل أمريكا وبريطانيا في بعض الأحيان حتى الخمسينيات من القرن الماضي.

Despite laws technically criminalising homosexuality Arab countries (including Saudi) never actively hounded prominent gays like US/UK sometimes did until the 1950's. Many Arab leaders were gay (and widely known as such) yet operated unaffected. More of don't ask-don't tell. https://t.co/TFGmWqZWTr

