فاتن موسى، طليقة مصطفى فهمي تكشف عن فيديوهات صادمة داخل منزلها بعد الطلاق watanserb.com
مصطفى فهمي قال في بيان غن فاتن موسى لم تحترم قواعد الانفصال
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فاتن موسى تنشر فيديو صادم من منزلها بعد طلاقها من الفنان مصطفى فهمي

كتب أنس السالم
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كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي، عن قيام طليقها بأخذ مل متعلقاتها وإخفائها من داخل منزل الزوجية الذي كانا يقطنان فيه في القاهرة.

ونشرت الإعلامية اللبنانية مقطع فيديو “رصدته “وطن”، أظهرت فيه ما حدث داخل غرفة نومها. مؤكدة أن جميع ملابسها وأحذيتها تم أخذها وإخفائها من قبل طليقها.

وأظهر الفيديو أن جميع متعلقات طليقها لا زالت في أماكنها، من ألبسة وأحذية ومتعلقات شخصية.

وكان الفنان مصطفى فهمي قد علق قبل أيام على اتهامات فاتن موسى له بتطليقها عبر السوشيال ميديا ودون أن يخبرها.

مصطفى فهمي عن فاتن موسى: لم تحترم قواعد الانفصال

وأكد في بيان نشرته محاميته أن “طليقته لم تحترم قواعد الانفصال دون اختلاف أو تجريح”.

وأضاف: “ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح. ما أسهل التجريح والاتهام، وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب”.

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وتابع فهمي: “الناس في هذا فريقان منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة. ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر”.

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وأكد البيان أن “الفنان مصطفى فهمي طلّق زوجته بتاريخ 26/10/2021 بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017. وجرى إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق رسمياً، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان”.

وعن الحقوق القانونية الخاصة بطليقته فاتن، ذكر البيان: “الفنان مصطفى فهمي لم يمانع مطلقاً في تسليم مطلقته حقوقها القانونية والشرعية. سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جداً، والسيارة المهداة منه لها، وأغراضها كافة فور وصولها إلى القاهرة، أو تحديد وكيل لها لاستلام مستحقاتها”.

 

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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