صخرة دفاع ليفربول “فان دايك” يشعل السوشيال ميديا بصورة ساخرة

نشر النجم الهولندي فيرجيل فان دايك 30 عامًا صخرة دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، صورة ساخرة عبر حسابه الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن التحضيرات البدنية مع منتخب هولندا في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

فان دايك والصورة الساخرة

ووضع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في صورته التي نشرها عبر. حسابه على موقع ” الانستغرام”، وهو يقود دراجة هوائية مع زملائه مع منتخب بلاد “هولندا”، فردة من حذائه وكأنه يجري مكالمة هاتفية، حيث أثار الكثير من ردود الأفعال والفضول على من يتحدث فيرجيل.

– Алло, не могу говорить, еду на очень важные матчи со сборной

– Вирджил, ты звонишь по бутсе

– Все, давай, пока 📷 инстаграм Ван Дейка pic.twitter.com/sN9Z6Oah9c — Матч ТВ (@MatchTV) November 10, 2021

كما ونشر الحساب الرسمي لقناة “MatchTV” الرياضية الروسية عبر حسابها على منصة ” تويتر”. صورة نجم فريق ليفربول فيرجيل فان دايك، معلقة عليه: ” مرحبا، لا أستطيع التحدث، أنا ذاهب لخوض مباريات مهمة للغاية مع المنتخب الوطني”، الهولندي فيرجيل، “أنت تتصل عبر الحذاء، حسنا .. هيا إلى اللقاء!”

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تصفيات أوروبا 2022

ويستعد منتخب هولندا مباراتين مهمتين ضمن الجولتين الأخيرتين. في إطار منافسات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، كما ستكون المباراة الأولى أمام منافسه الجبل الأسود مطلع الأسبوع القادم، بينما ستكون الثانية أمام منتخب النرويجي يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات. أوروبا لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 19 نقطة، كما ويليه منتخب النرويج في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

فيرجل فان دايك في تدريبات منتخب هولندا 🇳🇱📸 pic.twitter.com/shABqVA0AX — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) November 10, 2021

بينما في المركز الثالث منتخب تركيا برصيد 15 نقطة، كما ويأتي منتخب الجبل الأسود. في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، كما ويليه اللاتفي في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وفي أدنى جدول الترتيب منتخب جبل طارق دون أي من النقاط.

ليفربول والدوري الإنجليزي

كما ويحتل فريق ليفربول “الريدز” في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي. ” البريميرليج” برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق تشيلسي “البلوز” برصيد 26 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.