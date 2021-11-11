رمضان صبحي يتلقى عروض خليجية وتركية .. فهل سيرحل عن بيراميدز؟!

كشفت تقارير صحفية مصرية عن تلقي النجم المصري رمضان صبحي 24 عامًا، عرضين في الآونة الأخيرة .للتعاقد معه عبر وكيل اللاعب من أجل خوض تجربة جديدة للاحتراف خارج دولة مصر.

رمضان صبحي والعروض الجديدة

وأفادت صحيفة المصري اليوم المصرية، بأن العرضين المقدمين للاعب رمضان صبحي للتعاقد معه والانتقال إلى صفوفه، كان الأول من نادي بشكتاش التركي والأخر من أحد الأندية الخليجية.

ملعب أون تايم | إيهاب جلال: رمضان صبحي تلقى عرض إماراتي على حد علمي pic.twitter.com/ttPL6akGxZ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 8, 2021

وبينت الصحيفة، أن وكيل اللاعب صبحي يرغب في رحيله عن نادي بيراميدز .خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، مطلع شهر يناير وعدم الانتظار طويلاً إلى حين انتهاء الموسم الجاري الصيف المقبل.

رمضان صبحي والدوري الإنجليزي

كما وسبق أن خاض النجم المصري رمضان صبحي تجربة احترافية خلال مسيرته الكروية. في الدوري الإنجليزي، حيث بدأت في عام 2016 مع فريق ستوك سيتي الذي شارك معه في 41 مباراة استطاع من خلالها إحراز هدفين، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف. فريق هدرشفيلد تاون في عام 2018 الذي شارك معه في 4 مباريات.

🗣️وفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية: صراع جديد يخوضه جالاتا سراي وبيشكتاش وتلك المرة خارج الملعب في الدوري التركي. إذ أنهما يتنافسان على ضم رمضان صبحي جناح بيراميدز ومنتخب مصر. pic.twitter.com/xBxrx6emaE — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2021

فيما قرر المصري صبحي العودة مجددًا إلى صفوف فريق الأهلي المصري على سبيل الإعارة. مع نهاية موسم عام 2018، حيث شارك معه في 24 مباراة نجح من خلالها من تسجيل 6 أهداف.

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كما وانتقل بعدها إلى نادي فريق بيراميدز في عام 2020 حيث خاض 20 مباراة استطاع. من خلالها من تسجيل 7 أهداف، بعد فشل التوصل مع الأهلي بشأن التعاقد معه.

محمد فارس عبر تويتر📱

💬استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب هو اكتر قرار عادل منذ تولي كيروش. رمضان بعد خروجه من الاهلي اصبح لاعب فقير جدا فنيا ولو هحط افضل 10 اجنحه من مصر مش هيكون من ضمنهم pic.twitter.com/UWvxqD5fnL — kora11.com (@kora11) November 6, 2021

وقد استبعد رمضان صبحي مؤخرًا عن صفوف تشكيلة المنتخب الوطني المصري. ” الفراعنة”، بقرار من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في مواجهة منتخبي الغابون وأنغولا في تصفيات. أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هاني سعيد: رمضان صبحي عدى مرحلة "ضغط" الانتقال من الأهلي لـ بيراميدز واستبعاده من المنتخب "مش طبيعي"🔥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/14LSvdQ03J — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 7, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الأهلي على صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليه فريق الزمالك متساويًا بنفس النقاط، كما وجاء فريق سموحة في سادس الترتيب برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليوباترا بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة برصيد 4 نقاط، متساويًا على الترتيب فريق المقاولون وفيوتشر والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.