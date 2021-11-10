هل بات عودة هازارد إلى الدوري الإنجليزي مسألة وقت بعد الفشل مع ريال مدريد؟!

نصح نجم فريق بورنموث السابق “جاك ويلشير”، النجم البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد. بمغادرة الفريق الملكي الإسباني والعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة نادي نيوكاسل يونايتد تحت قيادة المدرب الجديد إيدي هاو لإظهار قدراته الحقيقية.

هازارد ويلشير

وقال الإنجليزي ويلشير في تصريح صحفي له، قائلاً: ” أرى بأن إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد. سيحب اللعب تحت قيادة المدرب إيدي هاو في نادي نيوكاسل يونايتد”.

جاك ويلشير (لاعب أرسنال السابق): هازارد يتمتع بمستوى عالي، لكنني أعتقد أن هازارد سوف يحب اللعب تحت قيادة المدرب إيدي هاو في نيوكاسل، وهو من نوعية المدربين الذين تريد اللعب تحت قيادتهم. pic.twitter.com/k4Mxji3swB — RM4Arab (@RM4Arab_Videos) November 9, 2021

كما وسبق أن لعب جاك ويلشير تحت قيادة المدرب إيدي هاو قبل خمس سنوات، خلال فترة إعارته من نادي أرسنال. إلى بورنموث في موسم 2016-2017، وقد شارك في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي مع الفريق الأخير. قبل أن يعود مجددًا إلى فريق أرسنال ” المدفعجية” في صيف عام 2017.

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وأردف، ” هازارد لاعب من مستوى آخر، لكنني أعتقد أنه سيحب اللعب. تحت قيادة مدرب مثل إيدي هاو، كما أن المدرب من المدربين الذين تريد أن تلعب من أجلهم”.

جاك ويلشير ||

~ هازارد في مستوى آخر، اعتقد انه سيحب اللعب تحت قيادة مدرب مثل ايدي هاو (مدرب نيوكاسل). pic.twitter.com/yGnJt1QX0C — madrid_10 (@madrid_issa10) November 9, 2021

وأعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تولي المدرب الإنجليزي .إيدي هاو قيادة تدريب الفريق، خلفًا للمدرب ستيف بروس من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط في ظل النتائج السيئة التي ظهر فيها الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليكون بذلك أول مدرب يتم تعينه بعد استحواذ. صندوق الاستثمار السعودي على النادي الإنجليزي.

هازارد والمعاناة مع ريال مدريد

كما ويعاني البلجيكي الدولي إيدين هازارد من فشل تجربة احترافه منذ قدومه إلى فريق ريال مدريد الإسباني. قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2019، بعقد لمدة خمس مواسم بقيمة 100 مليون يورو، فيما لم يحقق التألق. مع الفريق الملكي في ظل الإصابات المتكررة التي أثرت بشكل كبير على أدائه ومستواه الفني.

ارتبط بيوفنتوس هذا الصيف فقد مكانه الأساسي وانتقده أنشيلوتي علنًا هل اقتربت نهاية هازارد في مدريد؟ 👀 pic.twitter.com/wuGoLGlCKa — جول العربي – Goal (@GoalAR) November 9, 2021

وفي ذات السياق، اعترف مدرب فريق ريال مدريد ماركو أنشيلوتي بأن البلجيكي. هازارد لم ينجح داخل قلعة ملعب سانتياغو بيرنابيو، مما دفع إدارة الفريق تستمتع بالعروض المتاحة للتعاقد مع اللاعب. من أجل السماح له بالرحيل عن فريق ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الشتوية ” الميركادو” المقبل.

كما وسجل هازارد مع فريق ريال مدريد خمس أهداف. وتسع تمريرات حاسمة في 54 مباراة شارك فيها مع فريق ريال مدريد .في كافة المسابقات المختلفة.