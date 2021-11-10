إعلامية لبنانية تلقن شاعر “السعودية الأكبر” درساً في اللغة العربية..”إنجوي ترافولتا”

شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الإعلامية والكاتبة اللبنانية مريم البسام والأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، انتهت بتلقين “البسام” للأمير “ابن مساعد” درسا في اللغة العربية.

600 مليون حبة مخدر

القصة بدأ حين نشر حساب باسم “هزاع” يطلق على نفسه لقب صحفي ومقدم برامج تغريدة لمعايرة اللبنانيين بما قدمته المملكة من دعم نقدي لهم. زاعما أن المملكة قدمت 80 مليار دولار للبنان. في حين رد لبنان الجميل بتصدير 600 مليون قرص مخدر، وسمح لوزير بالإساءة للمملكة على حد قوله.

وقال في تغريدة له رصدتها “وطن”:”لبنان صدر إلى السعودية ٦٠٠ مليون حبة مخدره خلال ٦ سنوات لبنان .. جعل وزير يسيئ للبدو.. لبنان جعل وزير يدافع عن الحوثي ويبرر له .. لبنان جعل وزير الخارجية يبرر لجورج قرداحي ويبرر ارسال حبوب المخدرات إلى السعوديةً”.

واختتم تغريدته بالقول:” وبالمقابل !!؟؟ السعودية قدمت إلى لبنان ٨٠ مليار دولار”.

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لبنان صدر إلى السعودية ٦٠٠ مليون حبة💊 مخدره خلال ٦ سنوات لبنان جعل وزير يسيئ للبدو

لبنان جعل وزير يدافع عن الحوثي ويبرر له

لبنان جعل وزير الخارجية يبرر لجورج قرداحي ويبرر ارسال حبوب المخدرات إلى السعوديةً وبالمقابل !!؟؟ السعودية قدمت إلى لبنان ٨٠ مليار دولار .

تفضل pic.twitter.com/RpnGMqJEs4 — هزاع (@hazaaa_22) November 6, 2021

“الكذب حرام مولانا”

من جانبها، ردت مريم البسام على تغريدة المدعو “هزاع”، مستنكرة ومفندة صحة المعلومات حول الدعم السعودي المقدم للمملكة.

وقالت في تغريدة لها:” ٨٠ مليار دولار؟؟؟ وين راحوا هول ؟؟ ع مين انصرفوا ؟ الرقم الادق هو ٨٠٠ مليون دولار وتوزعوا ع جماعات محددة تدعمها المملكة ( بتعرفهن يا شيخ) “.

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وأضافت قائلة:” اما في بقية الخطاب فاعتقد اننا تعلّمنا من المشايخ الافاضل جليلي التقدير والاحترام والتقوى ان : الكذب حرام مولانا “.

٨٠ مليار دولار؟؟؟ وين راحوا هول ؟؟ ع مين انصرفوا ؟

الرقم الادق هو ٨٠٠ مليون دولار وتوزعوا ع جماعات محددة تدعمها المملكة ( بتعرفهن يا شيخ) .

اما في بقية الخطاب فاعتقد اننا تعلّمنا من المشايخ الافاضل جليلي التقدير والاحترام والتقوى ان :

الكذب حرام مولانا . https://t.co/4l4fZWHPCC — مريم البسام (@MariamAlbassam) November 7, 2021

“انجوي ترافولتا”

هنا تدخل الأمير الشاعر “ابن مساعد” متحدثا باللهجة اللبنانية، متهما اللبنانيين بالسمسرة والجحود وسرقة الأموال، قائلا:” (ليك مين عم يحكي) السمسرة واجتزاء المبالغ-والآراء- والجحود مجالكم الذي لا يجاريكم فيه أحد “(.

وأضاف متسائلا:”شو اللي بيمنع ال80 مليار تصير 800 م؟!!بتشيلوا صفرين وبتضبط شو عليه”.

وأردف قائلا:”) ست مريم):لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة..لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما و حُسن المظهر!”.

(ليك مين عم يحكي)

السمسرة واجتزاء المبالغ-والآراء- والجحود مجالكم الذي لا يجاريكم فيه أحد

(شو اللي بيمنع ال80 مليار تصير 800 م؟!!بتشيلوا صفرين وبتضبط شو عليه)

ست مريم:لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة..لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما و حُسن المظهر! https://t.co/AlbPSUF9OL — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 9, 2021

لترد عليه “البسام” ملقنة إياه درسا في اللغة العربية وساخرة من كونه شاعرا بالقول:” ليك مش كتير بفضالك للرد بس كرمال رصيدك يا شاعر وقصائدك المسيّلة للدموع لازم تكتب صح: _ لم ( يتبقَّ ) وليس (يتبقّى ) مضارع مجزوم بـ(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلّة لأنه فعل معتل الآخر.”

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لتتابع قائلا:” باللبناني حضرتك معتل وبالارقام اكثر اعتلالاً وبالاملاء بتكتب شو بيملى عليك”.

واختتمت ساخرة: “انجوي ترافولتا”.

ليك مش كتير بفضالك للرد بس

كرمال رصيدك يا شاعر وقصائدك المسيّلة للدموع لازم تكتب صح:

_ لم ( يتبقَّ ) وليس (يتبقّى )

مضارع مجزوم بـ(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلّة لأنه فعل معتل الآخر.

باللبناني حضرتك معتل وبالارقام اكثر اعتلالاً وبالاملاء بتكتب شو بيملى عليك

انجوي ترافولتا https://t.co/xJdsMJQqqK — مريم البسام (@MariamAlbassam) November 10, 2021

العلاقات اللبنانية السعودية

يشار إلى فتورا ساد بين السلطات اللبنانية والمملكة العربية السعودية منذ سنوات، في ظل اتهام الرياض المسؤولين اللبنانيين بعدم التصدي لحزب الله.

وذلك بعد أن كانت السعودية من أبرز داعمي لبنان سياسيا وماليا، قبل أن يتراجع دعمها تدريجيا، امتعاضا من دور حزب الله المدعوم من إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.

إلا أن القشة التي قسمت ظهر البعير كانت تصريحات وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي اعتبر حرب اليمن بأنها عبثية مانحا الحق للحوثيين بصد ما أسماه “العدوان” عليهم.

وعلى إثر هذه التصريحات التي أطلقت قبل أن يتولى “قرداحي” المنصب الرسمي، استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت. كما طلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض. وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بسبب التصريحات.

وقررت البحرين القيام بالمثل. ثم لحقت بهما الكويت . قبل أن تقرر الإمارات سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.