شركة مجوهرات إسرائيلية في موسم الرياض .. وتريد خدمة الأسرة المالكة!

شهدت العاصمة السعودية الرياض قبل يومين بيع أغلى ماسك في العالم، وذلك ضمن فعاليات معرض المجوهرات الذي افتتح خلال ما يسمى بموسم الرياض.

وتم تداول فيديو لـ”الماسك” المرصع بالألماس. حيث ظهرت إحدى الفتيات وهي ترتديه، في حين ظهر صور في خلفية الفيديو يوضح بأنه تم بيعه بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار (ما يقارب خمسة ملايين وثلاثمائة الف ريال سعودي).

المفاجأة التي كشفها ناشطون، هي أن الشركة المصنعة للماسك هي شركة إسرائيلية ومقرها في القدس المحتلة.

وهو ما يعني أن شركات إسرائيلية مشاركة في موسم الرياض رغم النفي النظام السعودي المستمر حول عدم قيامه بأي خطوة تطبيعية دون قيام الدولة الفلسطينية واعتراف إسرائيل بالمبادرة العربية.

وبالعودة إلى حساب “تويتر” الخاص بشركة “يافيل للمجوهرات” والتي تتخذ من القدس المحتلة مقرا لها، عثر على تغريدة لها بتاريخ 24 أكتوبر الماضي تعرب فيه عن فخرها بالمشاركة في معرض المجوهرات الذي أقيم في الرياض في الفترة بين4-6 نوفمبر الحالي.

كما أعربت الشركة في تدوينتها عن تطلعها لخدمة العائلة المالكة في السعودية.

We are proud to announce our participation at the @JewellerySalon3 exhibition on November 2-6 in Saudi Arabia! The exhibition will present Yvel's 2022 ART TO WEAR Collection and recent designs! We look forward to serving the Royal families! pic.twitter.com/DIvMvfFVBa

— YVEL (@Yvel_Jewelry) October 24, 2021