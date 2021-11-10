رامي صبري يفجّر مفاجأة عن وفاة شقيقه: “اقسم بالله حقك هجبهولك”!

أعلن الفنان المصري رامي صبري اليوم، الأربعاء، رفضه لتقرير الطب الشرعي الصادر عن سبب وفاة أخيه كريم، الذي توفي بحادث أليم في شهر يوليو الماضي.

وتوعد رامي صبري، بأنه لن يترك حق شقيقه مهما حدث، وأنه سيأخذ حق كريم بالقانون. مشيرا إلى أن الحقوق لا تضيع في عهد “الرئيس السيسي” حسب وصفه.

وكان كريم صبري قد وافته المنية، يوم الأحد 11 يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء وقتها.

رامي صبري: “هاخد حقه وبالقانون”

وكتب رامي صبري اليوم عبر حسابه بفيسبوك رافضا تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة شقيقه:”أول مرة اكتب بوست مش فني اسف. تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية.”

وتابع في رسالة غامضة لم يفهم إلى من يوجهها:”اللي فاهم ان حق كريم هيروح يبقي بيحلم وميعرفنيش.. هاخد حقه وبالقانون، وفي عهد رئيسنا المحترم سياده الرئيس/ عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون.”

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واختتم رامي صبري منشوره بالقول:”أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك الله يرحمك ويغفرلك.”

وكانت وسائل إعلام مصرية كشفت في يوليو الماضي عن ملابسات وفاة كريم صبري.

وكانت الحادثة وقتها هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ذكرت تقارير أن كريم كان يحاول الهروب من مصحة لعلاج الإدمان، فلقى مصرعه غرقاً في ترعة المريوطية.

“حالة اكتئاب”

وطرح النجم رامي صبري أحدث أعماله الغنائية “حالة اكتئاب” التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبري، التي كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبري.

ولم يوافق كريم على مشاركة شقيقه رامي الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه.

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ليقرر رامي بعد وفاة شقيقه تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

كما كتب رامي صبري فى بداية الأغنية إن هذا العمل “إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري. ولم يتقاض أي شخص ساهم في العمل أي عائد مادي. برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة”.

وفي تصريحات لموقع “اليوم السابع”، قال رامي: “حضرنا للأغنية الفترة اللي فاتت من بعد وفاة أخي الغالي”.

وأضاف: “كنت دايمًا بقول لكريم إننا نغني مع بعض. ولكن كان بيرفض الأمر تمامًا والسبب أنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي له. وده كان من وجهة نظره اللي ماكنتش مقتنع بيها”.

وتابع رامي: “كنت دايمًا بسيبه براحته لحد لما توفى وكانت صدمة ليا وللجميع لأنه كان غالي عليا وعلى كل الناس. فقررت أنزل الأغنية اللي كنت عايز أغنيها أنا وهو ولكنه ماكنش راضي تمامًا”.

واستكمل رامى: “الأغنية سجلها كريم بصوته وهي من ألحانه وكلمات عبير الرزاز وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر هاني محروس.”

وقال:”وكان انتهى تمامًا من تسجيلها . وأنا قررت أسجل أجزاء منها بصوتى وأقدمها زى ما كان نفسى تتعمل على طريقة الدويتو وأهديها لروح أخي كريم الغالي.”

واختتم رامي صبري حديثه لليوم السابع قائلا:”ربنا يرحمه ويصبرنا أنا ووالده ووالدته وإخوته على عدم وجوده وسطنا”.