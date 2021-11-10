حقيقة القبض على الكويتية بيبي بوشهري وصديقها بعد تداول فيديو لا أخلاقي لهما!

تصدرت الممثلة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتية بيبي بوشهري، التريند عبر “تويتر”، بعد تسريب فيديو فاضح لها.

وضع لا أخلاقي

وظهرت بيبي بوشهري بالفيديو وهي مع رجل في وضع لا أخلاقي، مما أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين.

واتهم البعض بوشهري بتسريب الفيديو بنفسها لتتصدر التريند.

وذكرت حسابات محلية أنه تم القبض بيبي بوشهري وصديقها من قبل المباحث.

النيابة تقرر حبس المشهورة والممثلة بيبي بوشهري وصديقها بعد انتشار مقطع اباحي لهم وتم القبض عليهم من قبل المباحث. pic.twitter.com/i0jojfjipJ — شبكة الكويت (@NetworkKw) November 9, 2021

وأشارت الحسابات الفنية والمحلية إلى أن النيابة قررت حبس بوشهري مع صديقها.

المباحث تلقي القبض على الممثلة والمشهورة بيبي بوشهري وصديقها بعد تداول وانتشار فيديو اباحي لهم والنيابة الكويتية تقرر حبسهما .. pic.twitter.com/1O9q9U4gIi — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 9, 2021

لكن أنباء القبض على بيبي بوشهري وصديقها لم ترد رسمياً من الجهات المختصة.

التحرش ببيبي بوشهري

وفي سياق آخر، وثقت بيبي بوشهري قبل أيام فقط لحظة التحرش بها لفظيًا أثناء تصويرها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” وهي في السيارة.

وكانت المشهورة الكويتية تشارك متابعيها لقطات من نزهتها، تفاجأت بشاب يصرخ من جانبها “أبغاك أهواك أدفع فلوسي كاش فعلًا”.

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وتابع الشاب: “يا أشقر يا أم شعر الذهب…العسل فشفافك وطاح القلب من شافك”.

والتزمت بيبي الصمت بينما استمر المتحرش قائلاً: “إنتي حبي وعمري..مادري إذا يرضيك ذوقي”!.

مطالبات بمحاسبة بيبي

وأثارت الواقعة جدلاً بين المتابعين، فبعضهم هاجم المشهورة الكويتية واتهمها باختلاق القصة وتمثيلها.

بينما دافع آخرون عن بيبي مؤكدين أن التحرش يكثر في البلاد العربية وليس غريباً أن تتعرض له.

ودائماً ما تستفز بيبي متابعيها، وطالب ناشطون كويتيون بمحاسبتها وحظر حساباتها.

حيث تقدم بنظرهم بيبي محتوى إيحائي جريئ لا يتناسب مع عادات وأخلاقيات المجتمع الكويتي، وتعطي صورة خاطئة عن فتيات البلد بحسب تعبيرهم.

التحرش في الكويت

وبرزت قضية التحرش في الكويت بعد تكرار حوادث التحرش بطريقة غريبة.

وتشكو الكويتّات من زيادة التحرّش بهنّ في أماكن العمل والمساحات العامة، في ظل غياب قانون رادع يحمي النساء ويعاقب المتحرشين.

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حيث لا يوجد قانون في الكويت لمكافحة التحرش وتجريمه، ولا يزال اقتراح قانون التحرش بالمرأة قيد الدراسة في مجلس الأمة.

وتم تقديم اقتراح قانون التحرش بالمرأة إلى اللجان التشريعية أكثر من مرة، دون البت فيه بشكل نهائي.