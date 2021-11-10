تفاصيل عقوبة مدحت شلبي القاسية على خلفية مباراة قمة الزمالك والأهلي

أصدر نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة، عقوبة بحق المعلق الرياضي مدحت شلبي العامل. في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت”، على خليفة أسلوب تعليقه على مباراة قمة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

مدحت شلبي والإيقاف

وتعرض المعلق الرياضي مدحت شلبي، لعقوبة الإيقاف عن التعليق على أي من المباريات. على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية عام 2021، وذلك وفق لوائح ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكانت قد تم استدعاء المعلق شلبي يوم أمس الثلاثاء، للتحقيق معه من قبل نقابة الإعلاميين المصريين. بسبب الانتقادات التي وجهت له على خلفية أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي في منافسات الدوري المصري.

كما وضمت لجنة التحقيق كلاً من: محجوب سعده سكرتير النقابة، وخالد فتوح عضو .مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، والمستشار هيثم علي، وكذلك المحققان عثمان عبد العليم وتامر رجب.

تفاصيل عقوبة مدحت شلبي

وجاءت توصيات لجنة التحقيق، بأن المعلق الرياضي مدحت شلبي قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والمتعلقة بالمبادئ العامة وفق البنود رقم 2،4،9، كما وخالف باب الواجبات. التي يجب أن يلتزم بها الإعلامي بالموضوعية. وعدم استخدام الألفاظ التي تخالف الآداب العامة والقيم المجتمعية وفق بنود المادة 2 و6.

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كما وأكد نقيب الإعلاميين سعدة في بيان صحفي، على التزام جميع المعلقين الرياضيين بالمهنية والحيادية .ونبذ التعصب، وكذلك الإعلاء من القيم التنافسية التي ترفع من شأن قيم المجتمع.

وتعرض المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي لانتقادات واسعة بسبب جملة ذكرها. خلال تعليقه على المباراة “معلول حط الزغلول”، عندما سجل لاب الظهير الأيسر التونسي علي معلول الهدف الثاني لفريق الأهلي المصري في شباك غريمه التقليدي الزمالك من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ونجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز على منافسه الزمالك بخماسية ثمينة .مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة” الدولي.