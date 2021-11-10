الزمالك وتعثر المفاوضات مع أشرف بن شرقي
الزمالك وتعثر المفاوضات مع أشرف بن شرقي
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أشرف بن شرقي يرفض تجديد عقده مع الزمالك وعرض خليجي بانتظاره

كتب فارس أبو شيحة
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كشفت صحيفة مغربية بأن نجم الزمالك المصري أشرف بن شرقي 27 عامًا، رفض تجديد عقده مع القلعة. البيضاء للبقاء لمواسم مقبلة، مع رغبة الأخير في الرحيل خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

أشرف بن شرقي والزمالك

وأفادت صحيفة “le360” المغربية، بأن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي. اتخذ قرارًا بعدم تجديد تعاقده مع فريق الزمالك المصري.

وأردفت الصحيفة، أشرف بن شرقي ينوي خوض تجربة. جديدة خارج الدوري المصري، نافية الأنباء التي تتحدث بشأن انتقاله إلى فريق الأهلي المصري.

عرض خليجي

كما وبينت الصحيفة المغربية، أنه من الممكن أن تكون الوجهة المقبلة للاعب المغربي أشرف بن شرقي هو الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، حيث على وشك انتهاء عقده مع فريق الزمالك بعد ثلاثة مواسم .قضاها داخل صفوف القلعة البيضاء منذ قدومه في شهر يونيو عام 2019.

ويستمر إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في مفاوضاته مع المغربي أشرف بن شرقي. لإقناعه في البقاء مع فريق الزمالك المصري وتجديد تعاقده، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع نهاية الشهر الحالي.

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كما ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية بعد فترة التوقف الدولي أمام نظيره الإسماعيلي “الدراويش”. في ال19 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أشرف بن شرقي ومسيرته الكروية

وبدأت مسيرة نجم المغربي الدولي أشرف بن شرقي مع فريق المغرب الفاسي، حيث خاض معه 45 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 18 مباراة، لينتقل في صفوف فريق الوداد المغربي البيضاوي في عام 2016، كما وشارك معه في 41 مباراة نجح من خلالها تسجيل 10 أهداف.

كما وانتقل في عام 2018 إلى صفوف فريق الهلال السعودي، فقد خاض 7 مباريات مع صفوف الفريق السعودي سجل من خلالها 3 أهداف، ثم بعدها انتقل إلى صفوف فريق لانس على سبيل الإعارة، فقد شارك معه في 22 مباراة سجل من خلالها 4 أهداف، كما وانتقل بعدها إلى فريق الزمالك في عام 2019.

ويحتل فريق  حامل اللقب السابق الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي الذي تربع على صدارة قائمة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط خلال الموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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