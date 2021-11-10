أشرف بن شرقي يرفض تجديد عقده مع الزمالك وعرض خليجي بانتظاره

كشفت صحيفة مغربية بأن نجم الزمالك المصري أشرف بن شرقي 27 عامًا، رفض تجديد عقده مع القلعة. البيضاء للبقاء لمواسم مقبلة، مع رغبة الأخير في الرحيل خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

أشرف بن شرقي والزمالك

وأفادت صحيفة “le360” المغربية، بأن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي. اتخذ قرارًا بعدم تجديد تعاقده مع فريق الزمالك المصري.

وأردفت الصحيفة، أشرف بن شرقي ينوي خوض تجربة. جديدة خارج الدوري المصري، نافية الأنباء التي تتحدث بشأن انتقاله إلى فريق الأهلي المصري.

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي #الزمالك فكرة تجميد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق عن المشاركة بسبب رفضه اللاعب لحسم ملف تجديد عقده مع الفريق في الفترة الحالية.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل pic.twitter.com/hNkIKIWs2m — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 9, 2021

عرض خليجي

كما وبينت الصحيفة المغربية، أنه من الممكن أن تكون الوجهة المقبلة للاعب المغربي أشرف بن شرقي هو الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، حيث على وشك انتهاء عقده مع فريق الزمالك بعد ثلاثة مواسم .قضاها داخل صفوف القلعة البيضاء منذ قدومه في شهر يونيو عام 2019.

ويستمر إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في مفاوضاته مع المغربي أشرف بن شرقي. لإقناعه في البقاء مع فريق الزمالك المصري وتجديد تعاقده، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع نهاية الشهر الحالي.

ملعب أون تايم | محمد عراقي: "من الصعب إنضمام أشرف بن شرقي لأي نادِ في مصر بسبب الراتب الضخم الذي يطلبه اللاعب" pic.twitter.com/F0VUKzsSs2 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 10, 2021

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كما ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية بعد فترة التوقف الدولي أمام نظيره الإسماعيلي “الدراويش”. في ال19 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

آخر مستجدات تجديد الزمالك لعقد أشرف بن شرقي 👇#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/ToprKl5kCd — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 10, 2021

أشرف بن شرقي ومسيرته الكروية

وبدأت مسيرة نجم المغربي الدولي أشرف بن شرقي مع فريق المغرب الفاسي، حيث خاض معه 45 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 18 مباراة، لينتقل في صفوف فريق الوداد المغربي البيضاوي في عام 2016، كما وشارك معه في 41 مباراة نجح من خلالها تسجيل 10 أهداف.

ملعب أون تايم | محمد مراد: "أشرف بن شرقي سيرحل عن نادي الزمالك في يناير المقبل" pic.twitter.com/PIrx7GCr41 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 10, 2021

كما وانتقل في عام 2018 إلى صفوف فريق الهلال السعودي، فقد خاض 7 مباريات مع صفوف الفريق السعودي سجل من خلالها 3 أهداف، ثم بعدها انتقل إلى صفوف فريق لانس على سبيل الإعارة، فقد شارك معه في 22 مباراة سجل من خلالها 4 أهداف، كما وانتقل بعدها إلى فريق الزمالك في عام 2019.

ويحتل فريق حامل اللقب السابق الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي الذي تربع على صدارة قائمة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط خلال الموسم الحالي.