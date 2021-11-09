وزارة الرياضة المصرية تعقب على قرار عودة مرتضى منصور للزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية يوم أمس الإثنين، بيانًا رسميًا تعقب فيه على عودة رئيس نادي الزمالك المصري السابق. المستشار مرتضى منصور إلى إدارة القلعة البيضاء .بعد تجميد قرار عزله بحكم قضائي والمطالبة بعودته.

وزارة الرياضة ومرتضى منصور

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، جاء فيه: ” تؤكد الوزارة أن الإدارة القانونية تتولى في الوقت الحالي دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية. متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك معرفة كافة الأثار والتبعات المترتبة عليه”.

وأردفت، ” ويأتي ذلك من باب الحرص على استقرار نادي الزمالك والحفاظ .على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة النادي مع نهاية الشهر الجاري”.

🔴 بيان من وزارة الرياضة بشأن مرتضى منصور التفاصيل بالكامل ..👈 https://t.co/BYduE6F5Rg pic.twitter.com/z1DUXlqZqZ — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2021

محكمة القضاء الإداري

وكان المستشار مرتضى منصور قد رفع عنه تجميد عزله عن إدارة مجلس الزمالك المصري .بقرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومطالبة المحكمة بعودته إلى إدارة القلعة البيضاء من جديد.

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جاء ذلك بعد تقديم الأخير بالطعن على قرار المصدر بحقه والذي قدمته وزارة الشباب والرياضة بتجميد وعزله .عن النادي المصري في شهر نوفمبر من عام 2020، وتم المصادقة عليه من قبل القضاء الإداري والتأييد من محكمة العليا الإدارية في دولة مصر.

بيان وزارة الشباب والرياضة بخصوص عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك 🚨🚨🚨#ZAMALEK24 pic.twitter.com/YYPhfYOn6l — ZAMALEK₂₄ (@_zsc24) November 8, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق البنك الأهلي. في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليه فريق الزمالك متساويًا بنفس النقاط، بينما جاء فريق سموحة. في سادس الترتيب برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليوباترا بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة برصيد 4 نقاط، متساويًا. على الترتيب فريق المقاولون وفيوتشر والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي المرز الثالث عشر آتى فريق المصري البورسعيدي برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إنبي. في المركز الرابع عشر، لكن جاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، كما وجاء فريق فاركو. وشارك والإسماعيلي في أنى جدول الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.