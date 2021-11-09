9 مكونات منزلية بسيطة للتخلص من شعر الوجه 

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله بعض وصفات منزلية من شأنها أن تساعد في التخلص من مشكلة شعر الوجه.

عادةً ما يحدث النمو غير المرغوب فيه لشعر الوجه عند النساء بسبب المستويات العالية من الأندروجين (مثل التستوستيرون) في أجسادهن.

ليس خطراً

وظهور شعر الوجه لا يشكل خطرا على صحتكِ ولكن قد ترغبين في إزالته.

هناك العديد من الخيارات المطروحة أمامك لحل مشكلة شعر الوجه مثل استعمال تقنية الليزر أو الشمع. لكن العديد من هذه التقنيات ليست فقط باهظة لكنها مؤلمة.

لهذا السبب، جمعنا لكِ بعض الوصفات التي تُمكنك من الحصول على الوجه الناعم، والأفضل من ذلك أنك ستتمكنين من العثور عليها في منزلك.

الخيارات الطبيعية

1. الشوفان + عسل + عصير ليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من بودرة الشوفان

ملعقتين كبيرتين من العسل

ملعقتين كبيرتين عصير الليمون

إن دقيق الشوفان مفيد للعديد من الأمراض الجلدية مثل الحكة والتهيج، وهو جيد بشكل خاص في تنظيف البشرة وتقشيرها.

وعند مزجه مع العسل وعصير الليمون، فإنه يساعد أيضًا في إزالة الشعر.

سيتعين عليكِ خلط كل هذه المكونات حتى تحصلي على عجينة لزجة.

قومي بفركها في المنطقة المكسوة شعرا واتركيها لمدة 15 دقيقة. وبعد حوالي شهر، ستبدأين في رؤية النتائج.

2.سكر + ماء + عصير ليمون

المكونات

-1 كوب سكر

-ربع كوب عصير ليمون

-1/4 كوب ماء

هذه التقنية، المعروفة على نطاق واسع باسم “الحلاوة”، شائعة بسبب قدرتها على تخفيف حدة نمو الشعر.

فكل ما عليكِ فعله هو مزج هذه المكونات ثم وضعها في مقلاة على الموقد يترك يغلي ببطء.

تأكدي من أن الخليط لا يحترق أو يلتصق بالقدر.

يجب أن يكون المنتج النهائي ذا لون الذهبي ويترك قليلا ليبرد قبل استخدامه.

ضعي معجون الحلاوة على بشرتك باستخدام حركة سريعة تمكن من إزالة الشعر من جذوره.

لا يقتصر استعمال هذه التقنية على الوجه فقط بل يمكن استخدامه أيضًا للعديد من المناطق في جسمك. كما يوصى بتكرار العملية كل 4 إلى 6 أسابيع.

3.بابايا + حليب

المكونات:

– نصف كوب من لب البابايا

– ملعقة حليب كبيرة

تحتوي البابايا على إنزيم خاص يسمى غراء يمكنه توسيع بصيلات الشعر وجعله يتساقط بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، يزيل حمض اللاكتيك الموجود في الحليب بشرتك (الطبقة الخارجية من الجلد)، مما يمنحك بشرة أكثر نعومة وإشراقًا.

فكل ما عليكِ فعله ببساطة امزجي البابايا مع الحليب لعمل معجون كثيف ثم ضعيه على وجهك.

دلكيه على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

كرري هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع.

اقرأ أيضا: 7 نصائح من الجدات للتخلص من العيوب والحصول على بشرة جميلة

4. بيض + سكر + دقيق ذرة

المكونات:

بيضة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة دقيق ذرة

إذا قمت بخلط هذه المكونات في وعاء، ستحصلين على قناع تقشير فعال لإزالة الشعر.

وبياض البيض مهم جدًا في هذه العملية لأنه سيحسن لون بشرتك ويشكل طبقة رقيقة على وجهك تساعد في عملية إزالة الشعر.

5. شاي النعناع

المكونات:

كوب ماء

ملعقة صغيرة نعناع مجفف

4 أو 5 أوراق نعناع طازجة (اختياري)

ثُبت أن شاي النعناع فعال كعنصر مضاد للأندروجين للشعر الخفيف، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد تمامًا في إزالة أي شعر وجه غير مرغوب فيه.

ببساطة، اشربيه مرتين في اليوم و ستتمكنين من موازنة هرموناتك وتقليل نمو شعرك.

6. شعير + عصير ليمون + لبن

مكونات:

-3 ملاعق كبيرة من مسحوق الشعير

-2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

-3 ملاعق كبيرة حليب

بينما يعمل عصير الليمون على شد مسام بشرتك، يقشر الشعير الجلد ويفرك شعر الوجه غير المرغوب فيه، مما يجعل نموه أبطأ ويلين الجلد أيضًا.

اقرأ أيضا: 6 طرق تساعد على خسارة الوزن أثناء النوم

7. البرتقال والليمون

مكونات:

قشور برتقال جافة

قشور ليمون جافة

بمجرد الحصول على عجينة سميكة من هاتين الفاكهتين، ستتمكنين من تبييض شعرك وتقشير بشرتك بسهولة.

في الواقع، قِشر البرتقال له خصائص تعمل على ترطيب البشرة، مما يساعد على توهجها كما تمكن من معالجة حب الشباب والندوب.

ويساعد الليمون على تفتيح وتبييض الشعر المتبقي.

8. كركم + دقيق+ ملح + لبن

مكونات:

ملعقتين من مسحوق الكركم

كوب دقيق

نصف كوب حليب بارد

ملعقة كبيرة ملح

يستخدم الناس في الهند الكركم لفترة طويلة لإزالة الشعر الزائد. إذ يحتوي هذا المكون على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، مما يعني أنه يمكن أن يحمي بشرتك أثناء عملية إزالة الشعر.

عند إضافة الملح والحليب والدقيق إلى المزيج، ستحصلين على معجون ناعم تستطيعين تطبيقه على منطقة الشعر التي تريدين التخلص منها.

افركي بلطف لمدة 5 دقائق، وانتظري حتى تجف، وبعد 10 دقائق يمكنك شطفه. ويمكنكِ القيام بهذه العملية أسبوعيا.

9. بابايا خام + كركم + دقيق الحمص + صبار

مكونات:

– ملعقتين كبيرتين من معجون البابايا الخام

– ملعقتان كبيرتين من جل الصبار

– ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

– ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص

يمكن أن يحميكِ الصبار من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما أن جله له خصائص ترطيب ومقاومة للشيخوخة يمكن أن تساعدكِ في عملية إزالة الشعر.

فعندما تمزجين هلام هذا النبات مع كل هذه المكونات سيكون لديك عجينة مثالية لوجهك. ضعيه على وجهكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»