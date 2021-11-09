مذيعة مصرية تنشر فيديو تتهم فيه سائق بالتحرش بها watanserb.com
سائق يتحرش بفتاة في مصر
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مذيعة مصرية تنشر فيديو يوثّق تحرش سائق بها وهي بجانبه!

كتب سالم حنفي
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في واقعة جديدة ومتكررة، وثقت مذيعة مصرية تدعى رنين سليمان عبر حسابها على “انستجرام” واقعة تحرش بها من قبل أحد سائقي الميكروباص، الذي استقلّت مركبته من ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” ، فقد تفاجأت الفتاة بسائق الميكروباص، وهو يتحسس جسدها لتقوم بالتقاط فيديو للحادثة لتوثيقها قبل أن تزيح يده عن جسدها وتبعده.

التحرش بمذيعة مصرية

وقالت “سليمان” في تدوينتها التي أرفقتها مع الفيديو: “انا حرفيا بكتب البوست ده وانا منهاره ومكنتش متخيله ان ممكن في يوم انزل بوست زي ده. مش عارفه اوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال انا فيه”.

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بينما أضافت:” انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي. انا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار انا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق. وانا ركبت وبنت جنبي وف نص الطريق حسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلمهوش ف تاخرت نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره. ع الاقل اخد حقي قانوني”

كما تابعت:” ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني ف جنبي. هو طبعا مش بيديني ف جنبي. هو عاوز يلمس اي حته وخلاص. صورت ال صورته وخوفت الف الفون عند وشه”.

قاومها عقب اكتشافه التصوير

وكشفت الفتاة أن السائق، انتبه لكاميرا الموبايل فبدأ يمسك يدها محاولا سرقة الهاتف. موضحة أنها تمكنت من الفرار منه عند الموقف.

كما أوضحت أنها ستقوم بعمل محضر في قسم الشرطة حتى تتمكن من أخذ حقها قانونياً.

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ودعت “سليمان” جميع الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش لعدم الخوف. داعيةً إياهنّ لأخذ حقوقهنّ.

 

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يشار إلى أنه مع تصاعد ظاهرة التحرش في مصر، صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

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سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

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