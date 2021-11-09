كيف تعمل على تنظيف الحائط وإزالة جميع البقع في لمح البصر؟

تتعرض الجدران بجميع أنواعها للاتساخ وتجمع الأتربة والبُقع بمرور الزمن، لذا يتحتم عليك تنظيف الحائط من الحين للآخر.

وعلى الرغم من أن عملية التنظيف مُرهقة قليلًا، إلا أنها ضرورية إذا أردت المحافظة على نظافة الجدران ولمعانها وكأنها جديدة.

تنظيف الجدران

وفي الحقيقة، يظل تنظيف الجدران من المهام الصعبة، خاصة إذا كانت فاتحة اللون إذ تؤثر في شكل المنزل بأكمله.

ومع رغبة الأم في التنظيف الدائم لحوائط المنزل، يصيبها القلق من تغير لون الحائط وتأثير المساحيق وسوائل التنظيف المختلفة على البياض.

لذا إليك بعض النصائح لجعل جدرانك أنظف من أي وقت مضى:

الماء والصودا لجدَار قابل للغسل

إذا كان لديك بقع على الحائط تعتقد أنه من السهل إزالتها، يكفيك مزيج من الماء والصودا.

اسكب ربع لتر من الماء الساخن وكُوب من الصودا في دلو. ومن ثم اغمس إسفنجة في المحلول ثم نظف الحائط من الأسفل إلى الأعلى.

اشطفه بدلو آخر من الماء الساخن، ثم امسحه بقطعة قماش نظيفة وجافة حتى يجف الحائط.

تنظيف جدار ملون

يعتبر مزيج الماء والخل الأبيض فعالًا جدًا في التنظيف اللطيف لجدارك المطلي بلون آخر غير الأبيض لأنه لن يغير اللون.

هذا المزيج ثبت بالفعل فعاليته على مجموعة متنوعة من الأسطح وضد أنواع كثيرة من البقع والبقايا. أما رائحته القوية فتَختفي بمجرد جفاف الجدار.

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أزل دهون الحائط بصودا الخبز

تعتبر بيكربونات الصوديوم فعالة ضد بقع الشحوم. اصنعي عجينة عن طريق مزجها مع القليل من الماء ثم ضعيها على الحائط الملطخ ببقع الدهون.

بعد ساعة، استخدمي إسفنجة مبللة للشطف ثم امسحي المكان بقطعة قماش جافة ونظيفة.

قم بإزالة بصمات الأصابع من الحائط المطلي

بالنسبة لبصمات الأصابع، من الأفضل التصرف على الفور حتى لا تلتصق بشكل يصعب إزالتها فيما بعد.

للقيام بذلك، قطعي حبة بطاطس إلى نصفين ثم افركي البقع المعنية برفق. ثم بقطعة قماش جافة، امسح ماء البطاطس.

إزالة الشمع أو بقع الزيت

بالنسبة للجدران المتسخة ببقع الزيت أو ملمع الأحذية أو انسكابات الطعام، ستحتاج فقط إلى الماء الساخن والصابون المصنوع من صابون مرسيليا.

ومن خلال استخدام إسفنجة مبللة بهذا الماء، افركي البقع برفق وجففها بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف ورق الحائط

لتنظيف البقع بشكل صحيح على ورق الحائط، استخدم منتوج إزالة البقع، أرض سوميير (طين).

في حين أن هذا المنتج لا يحتوي نفس فعالية الخل الأبيض وصودا الخبز، إلا أنه يتمتع بقدرة على إزالة البقع بالإضافة إلى أنه يمكنك من التنظيف الجاف.

لاستخدام هذا المنتج الصديق للبيئة، كل ما عليك فعله هو تغطية البقعة بالبودرة وتركها تعمل لمدة ساعة قبل تنظيفها بالفرشاة بلطف.

تنظيف بقع الشاي والقهوة

تميل بقع الشاي وخاصة بقع القهوة في بعض الأحيان إلى الالتصاق بالحائط، خاصة إذا لم يتم إزالتها على الفور بقطعة قماش.

ولذلك، بلل قطعة قماش من الكحول المنزلية ثم افرك المنطقة الملطخة برفق.

وبعد ذلك، استخدم قطعة قماش نظيفة أخرى لتجفيف السطح.

قم بإزالة فضلات الذباب من الحائط أو ورق الحائط.

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لازالة هذه البقع الصغيرة، انقع قطعة قطن في الأمونيا المخففة ثم امسح المنطقة الملطخة بها.

وبعدها استخدم منشفة مبللة للشطف، واخيرا استعمل قطعة قماش جافة لمَسحها.

إزالة آثار الغراء من الجدران

بالنسبة لهذه الأنواع من البقع، من الأفضل استخدام مكشطة بدلًا من مجرد قطعة قماش.

ابدأ بكشط بقع الصمغ بالمكشطة أو الملعقة المعدنية ثم امسحها بقطعة قماش مبللة.

إذا كانت البقعة صعبة، استخدم قطعة قماش مبللة بالكحول المنزلي وافرك المنطقة المعنية برفق.

إزالة بقع النبيذ الأحمر

للتخلص من بقع النبيذ الأحمر، هناك العديد من الحلول الطبيعية. من بينها الكحول المنزلية أو بيروكسيد الهيدروجين.

لاستخدام الكحول المنزلية، قم بإعداد الماء الساخن الممزوج بالصابون الأسود وبضع قطرات من الكحول. ثم استخدم قطعة قماش مبللة بهذا المحلول لإزالة البقع.

بالنسبة لبيروكسيد الهيدروجين، يجب أن تغمس قطعة قماش في هذا المنتج لإزالة البقع، ولا تنسى أن تشطف وتجفف المكان في كلتا الحالتين.