كوتينيو يثير غضب نجوم برشلونة بسبب تصرفه الأخير أمام سيلتا فيغو

أثار تصرف مهاجم فريق برشلونة البرازيلي فيليبي كوتينيو 29 عامًا، في مباراة الفريق الكتالوني أمام منافسه. سيلتا فيغو الأخيرة غضب نجوم برشلونة بعد رفضه المشاركة داخل أرضية الملعب بدلاً من الإسباني أنسو فاتي الذي خرج من المباراة بسبب الإصابة.

كونينيو وغضب برشلونة

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن ” نجوم فريق برشلونة مستاؤون .من تصرف زميلهم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي رفض المشاركة في المباراة أمام منافسه سيلتا فيغو .مع نهاية الشوط الأول كبديل عن الإسباني المصاب أنسو فاتي”.

كوتينيو رفض المشاركة أمام سيلتا فيجو حين طلب منه سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت إجراء عمليات الإحماء ليشارك بديلًا لأنسو فاتي كوتينيو قام للإحماء بمنتهى البطء، وهو ما ظهر على الكاميرات، ثم أخبر مدربه أنه لا يريد المشاركة فاضطر المدرب للدفع بـ أليخاندرو بالدي pic.twitter.com/GfOMnobEzJ — Yallakora (@Yallakoranow) November 8, 2021

وبينت، بأن الإسباني فاتي أصيب في الدقائق الأخيرة مع نهاية مجريات الشوط الأول، ليطلب المدرب المؤقت لنادي برشلونة .سيرجي بارخوان من البرازيلي كوتينيو التحرك للإحماء، لكن المفاجأة كانت الطريقة التي تصرف بها اللاعب البرازيلي.

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كما والتقطت عدسات الكاميرات البرازيلي كوتينيو وهو يتحرك من على مقاعد البدلاء .ببطء شديد وكأنه لا يريد أن يلعب، مما تسبب في النهاية بإقحام اللاعب بالدي بدلاً من فاتي وليس البرازيلي كوتينيو.

"القناة الكاتالونية الثالثة": كوتينيو رفض إجراء الاحماء بعد إصابة فاتي، لذلك قرر بارخوان عدم الدفع به. pic.twitter.com/iDg3KOnlhm — C U L E S (@ArabCules) November 6, 2021

تعقيب المدرب المؤقت بارخوان

وفي ذات السياق، تجاهل الإسباني بارخوان عقب انتهاء المباراة بين فريق برشلونة أمام سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لكليهما، عند سؤاله عما حدث مع كوتينيو، حاول الهروب من الإجابة بقوله: ” لم ألاحظ أيا من ذلك، كما أنني كنت أركز في الملعب وليس أولئك الذين. يقومون بالإحماء في المباراة”.

وأضافت، ” أكدت أن عدد من نجوم فريق برشلونة الكبار، قاموا بتوبيخ كوتينيو على تصرفه. عقب المباراة، مردفه أن هذه المرة ليست الأولى التي يحذر فيها لاعبو فريق برشلونة كوتينيو من تصرفاته”.

TV3 🚨 سئم لاعبو البارسا من كسل كوتينهو، سواء في التدريبات أو في المباريات. في غرفة الملابس، بعد مباراة فيغو، ورفض كوتينيو اللعب، قام بعض اصحاب الثقل في الفريق، بتوبيخ البرازيلي على سلوكه. هذه ليست المرة الأولى هذا الموسم، التي يحدث فيها هذا التصرف من البرازيلي. pic.twitter.com/ZKWIXLFjZj — InCampNou (@InCampNou) November 8, 2021

وتعد مباراة برشلونة أما منافسه سيلتا فيغو الأخيرة للمدرب الإسباني المؤقت سيرجي بارخوان، حيث سيترك منصبه إلى مواطنه تشافي هيرنانديز الذي رحل عن نادي السد القطري بعد فسخ تعاقده بدفع الشرط الجزائري الذي وصل قيمته 5 ملايين دولار للسماح له بالرحيل إلى برشلونة.

ويحتل فريق برشلونة في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق ريال سوسيداد برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.