عبدالله النفيسي: شيطنة الإسلاميين تهدف لاستكمال التطبيع وجلب إسرائيل للمنطقة

أكد المفكر الكويتي الكبير الدكتور عبدالله النفيسي، أن عملية شيطنة “الإسلاميين” في البلاد العربية والتي تتم على قدم وساق حاليا، ليس الهدف منها إلا استكمال عملية التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وقال “النفيسي” خلال حواره مع برنامج “عمار مع النفيسي” المذاع عبر تطبيق صحيفة “القبس” الكويتية ويقدمه الإعلامي عمار تقي:” أن الحفلة القائمة الآن في المنطقة هي شيطنة الإسلاميين، وشيطنة الحركة الإسلامية”.

وتساءل “النفيسي” قائلا: “ليش؟” ليجيب بالقول:” يبغون يطبعون مع إسرائيل”.

“إسرائيل قادمة إلى المنطقة”

وأضاف قائلا: “إسرائيل قادمة إلى المنطقة”. مؤكدا أن الدين الإسلامي يعارض التطبيع مع العدو الإسرائيلي. معربا عن استعداده الإتيان بالعديد من الأدلة الشرعية التي تعارض التطبيع.

وأوضح عبدالله النفيسي أن هدف الدول المطبعة والتي ترغب باللحاق بالركب هو إشاعة عبارات التحذير لمواطنيها من الإسلاميين.

جديد الداهية د. #عبدالله_النفيسي

شيطنة الإسلاميين كلها من أجل إستكمال #التطبيع

هذه الحرب على الإسلام على النصوص الشرعية كلها من أجل تسليم المنطقة

للصهـ ـاينة تسليماً كاملاً pic.twitter.com/4KNDBUzf4g — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) November 9, 2021

وفي تأكيده على رفض الشعوب العربية للتطبيع، أستشهد “النفيسي” بمصر على الرغم من التطبيع الرسمي بينها وبين إسرائيل منذ عشرات السنين.

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وقال: “حتى الآن لو قلت لمصري أنا إسرائيلي راح يرفع الجزمة ويعطيك على راسك”.

كما أكد “النفيسي” على أن المتسبب الرئيسي لقضية فلسطين هي “أوروبا” وليس الولايات المتحدة، مشبها أمريكا بـ”الثور” وأوروبا بـ”الثعلب”.

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وسبق أن دعا عبد الله النفيسي، الشباب في الخليج العربي للحذر من موجة الإلحاد، مشيراً إلى أن هذه الموجة يقف ورائها جهات عالمية بالتزامن مع موجة التطبيع.

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحرب على الإسلام صارت في (كُل) مكان، وهذه الحرب تتصاعد وتتخذ أشكالاً عديدة”.

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وأضاف “هي حرب تتزامن شبراً بشبر مع موجة التطبيع مع العدو الصهيوني، يهمني في ذلك (الشباب) ما بين 15-35. أدعوهم للحذر من موجة (الإلحاد) التي تقف وراءها جهات عالمية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي”.

الحرب على الإسلام صارت في ( كُل) مكان . وهذه الحرب تتصاعد وتتخذ أشكالاً عديدة . وهي حرب تتزامن شبراً بشبر مع موجة التطبيع مع العدو الصهيوني . يهمني في ذلكً ( الشباب) مابين 15-35 أدعوهم للحذر من موجة ( الإلحاد) التي تقف وراءها جهات عالمية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 30, 2021

يشار إلى أنه بين الحين والآخر، يتأكد أن السياسات التي تتبعها نظم التطبيع العربية حيال الإسلاميين في المنطقة هي من إنتاج “المطبخ” الصهيوني، قلبا وقالبا. ليقوم الإعلام المتصهين في بلادنا بـ”دلقها” عنوة في عقول الجماهير العربية؛ سعيا لتزييف وعيها وتغييب ضميرها وقلب الحقائق لديها، والمستهدف طرف واحد هم الإسلاميون.