“شاهد” مشجع مصري يمازح نجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح بطلب طريف

حظيت بعثة منتخب الجزائر باستقبال حار لحظة وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، في إطار استعدادها. لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب جيبوتي في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر.

مشجع مصري وبغداد بونجاح

وانتشر مقطع فيديو تداول بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مشجع مصري. وهو يرحب ببعثة نجوم المنتخب الجزائري، ويهتف بأسماء نجومه رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وجمال بلعمري، قبل أن يتقدم بطلب .طريف إلى نجم فريق السد القطري بغداد بونجاح، قائلاً له وهو يضحك: ” بونجاح على برشلونة” وهو ما رد عليه برفع يده وهو يضحك.

وسيواجه منتخب الجزائر نظيره الجيبوتي، بعدما قرار الاتحاد الإفريقي. لكرة القدم “الكاف”، نقل مباراة جيبوتي إلى ملاعب محايدة بسبب عدم قدرتها على تأمين ملاعب مهيأة لاستضافة المباريات وفق المعايير الدولية.

كما وأفادت العديد من التقارير والصحف الإسبانية، أن مدرب برشلونة الجديد ومدرب السد القطري تشافي، يضع في أحد خياراته التعاقد مع النجم الجزائري بغداد بونجاح خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

جمال بلماضي وبونجاج

وفي ذات السياق مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي في تصريح صحفي له، إن ” مهاجمه بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، قد ينتقل إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني. لخوض تجربته الاحترافية .في الدوري الإسباني من بوابة نادي برشلونة الإسباني”.

محرز ورفاقه في #القاهرة.. بعثة منتخب #الجزائر تصل #مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 pic.twitter.com/5petbUpTqh — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 9, 2021

وأردف، ” بغداد بونجاح لاعب كبير، وهو من اللاعبين القلائل الذي نجحوا في كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلاً”.

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بونجاح والسد القطري

وكما وأضاف بلماضي، “البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفًا لكن هذا الأمر الخاطئ، فنحن في بطولة نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة في عالم. رياضة كرة القدم، من أبرزهم خاميس ونزونزي وآخرين”.

وعن انتقال تشافي إلى تدريب برشلونة، قال بلماضي، ” لا أعلم، المهم أن بونجاح .قد يلعب في صفوف فريق برشلونة الإسباني”.

واستكمل، ” برشلونة لم يعد الفريق الذي يرعب أوروبا، الذي ضم نجوم كرة القدم كميسي. وإنييستا، بل أصبح يعاني في الآونة الأخيرة على صعيد الناحية الهجومية، وهذا الأمر قد يدفع المدرب .تشافي إلى الاستعانة بخدمات اللاعب بغداد بونجاح، الذي يمتلك القدرة على البروز”.

وختم حديثه بلماضي، ” تشافي يعرف الإمكانيات التي يمتلكها. بغداد بونجاح، وكان يعتمد عليه بصفة أساسية في صفوف السد، ولن أتدخل في خياراته. حيث أنني لا أعرف أكثر منه، لكن بونجاح سيكون حلاً جيدًا له”، كما وينتهي عقد الجزائري بونجاح مع فريق السد القطري في عام 2024م.

يشار إلى أن المدرب الإسباني تشافي قد ترك تدريب نادي السد القطري من أجل رغبته. في الذهاب إلى برشلونة وفسخ تعاقده مع النادي القطري بدفع الشرط الجزائي.