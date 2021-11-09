حيل طبيعية وسحرية لمنع تساقط الشعر

غالبا ما يعد تساقط الشعر مشكلة مزعجة للجميع، رغم أنه قد لا يكون علامة على الصحة السيئة.

علاجات طبيعية

وبالنسبة للكثيرين، يحدث هذا بشكل طبيعي مع تقدم العمر. ويمكن أن يكون فقدان الشعر المؤقت ناتجا عن الإجهاد أو فقدان الوزن أو نقص الحديد أو لأسباب وراثية.

هناك بعض العلاجات الطبيعية، التي يمكن أن تمنع تساقط الشعر بشكل دائم، وقد تعمل بعض العلاجات بشكل جيد لبعض الأفراد.

لا تقتصر المشكلة على السيدات

في سياق متصل، تعتبر مشكلة تساقط الشعر من إحدى أهم المشاكل التي يتعرض لها الكثير من السيدات والرجال أيضًا.

وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب المختلفة منها الضعف العام، أو نقص عنصر ما في الجسم أو غيره من الكثير من الأسباب.

وهنا سوف نتعرف معًا على أفضل طريقة طبيعية لعلاج تساقط الشعر بحسب ترجمة “وطن” لتقرير “سانتي بلس”.

ما هي خصائص إكليل الجبل؟

إن قوة النباتات في علاج بعض الأمراض لا تقدر بثمن، ويعد إكليل الجبل من بين أحدها. وبالتالي فهو يساعد على تعزيز نمو الشعر وتحفيز إعادة نموه مع تقوية الشعر الضعيف.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد ماء إكليل الجبل على منع وتقليل ظهور الشعر الرمادي.

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لقد ثبت أن زيت إكليل الجبل فعال في علاج الصلع الوراثي، وفقًا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب. فضلا عن انه، يستخدم أيضًا كغسول لتدليك الشعر أو على شكل زيت عطري لإضافته إلى الشامبو.

حيث أثبت إكليل الجبل فعاليته كمنشط من خلال تعزيز نمو الشعر وتقوية الشعر من البصيلات، وذلك بفضل مكوناته النشطة مثل حمض روزمارينيك.

أظهر هذا الأخير، وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، إمكانية التجديد الفعال لنمو الشعر.

كيفية استخدام إكليل الجبل لنمو الشعر؟

هناك عدة طرق لاستخدام إكليل الجبل لتوحيد لون الشعر وتقويته واستعادة القوة والحيوية وأيضًا لتغطية الشعر الأبيض المرتبط بالعمر.

ماء الروزماري لتقوية الشعر

هذه الوصفة سهلة التحضير، لذلك ستحتاج إلى غلي كوبين من الماء ثم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل المجففة. دع المستحضر ينقع في الماء المغلي لمدة ساعة.

بعد ذلك، يمكنك استخدامه، كماء شطف بعد غسل الشعر بالشامبو وترك الشعر يجف أو حتى تدليك فروة رأسك بهذا الماء لمدة شهر لترى نتائج مقنعة.

زيت إكليل الجبل العطري لوقف تساقط الشعر

لتحضير هذا العلاج الطبيعي الفعال، لتساقط الشعر وتحفيز إعادة نموه، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الحبة السوداء

ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع

ثلاث قطرات من زيت إكليل الجبل العطري

3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

1 قطرة من زيت خشب الأرز العطري

طريقة التطبيق

اخلط المكونات في زجاجة وضف أربع قطرات من هذا الخليط إلى جرعة من الشامبو وضعه على الشعر المبلل، ودلكي فروة رأسك بحركات دائرية لطيفة.

اتركه لبضع دقائق قبل شطف الشعر بالماء النظيف.

قبل استخدام الزيت العطري على الشعر، يُنصح بإجراء اختبار الحساسية قبل 24 ساعة.

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ما عليك سوى مزج قطرة من الزيت العطري في القليل من زيت اللوز الحلو ووضعه على ثنية المرفق.

إذا لم يظهر أي رد فعل، فيمكنك استخدامه على شعرك.

زيت إكليل الجبل لتجديد الشعر

لتحضير زيت إكليل الجبل، سخن بضعة أغصان من إكليل الجبل في كوب من زيت الزيتون.

اسكب المستحضر في قنينة زجاجية وضعها في مكان مظلم لمدة شهر.

قم بتصفية الخليط واستخدم هذا الزيت لتدليك فروة رأسك. اترك هذا الزيت على شعرك لمدة ساعة على الأقل قبل غسل شعرك كالمعتاد.

ينبغي تكرار العملية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لرؤية نتائج فعالة على شعرك.

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