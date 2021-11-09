تصنيف دول الخليج على مؤشر التقدم الاجتماعي

تراجعت سلطنة عمان في مؤشر التقدم الاجتماعي في العالم لعام 2021، الصادر عن منظمة “سوشيال بروجرس امبيراتيف” والتي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.

وجاء تصنيف سلطنة عمان الجديد في المركز الخامس عربيًا والـ 85 عالميًا.

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وبذلك تتراجع سلطنة عمان بذلك 11 مركزًا هذا العام، حيث سجلت في عام 2020 على نفس المؤشر المركز 74 عالميًا، في حين سجلت العام الجاري 2021 المركز 85.

وحققت سلطنة عمان 68.09 نقطة من أصل 100 نقطة، خلف دولة الكويت.

الكويت تتصدر

وتصدرت الكويت الدول العربية في المؤشر بتسجيلها 75.32 نقطة لتحتل المركز 50 عالميًا. تليها دولة تونس في المركز 58 عالميًا بـ 73.95 نقطة.

ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 67 عالميًا بـ 71.58 نقطة.

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والأردن التي جاءت في المركز 83 عالميًا بـ 68.77 نقطة.

كما وتصدرت دولة النرويج المؤشر الذي يعنى بقياس العناصر التي تعكس مستوى التطور الاجتماعي الذي تتمتع به الدول، ورفاهية سكانها، بتحقيقها 92.63 نقطة.

ثم فنلندا 92.26 نقطة تليها الدنمارك بـ 92.15 نقطة.

مؤشر التقدم الاجتماعي

يشار إلى أن هذا المؤشر يصدر سنويًا منذ عام 2013، ويهدف إلى قياس مستوى التقدم الاجتماعي في الدول.

وذلك من خلال قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها وتعزيز جودة حياتهم والحفاظ عليها.

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ويستند المؤشر على العديد من المعايير التي تقيس الرفاهية والفرص واحتياجات الإنسان الأساسية.

والذي يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للأداء الاجتماعي والبيئي للدول بصرف النظر عن العوامل الاقتصادية.

كما يغطي النتائج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.