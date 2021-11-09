المهرة البحرينية بجمبسوت ضيّق لتُبرز “ذهب عيار 21” الذي ترتديه! (فيديو)

استعرضت الفنانة المهرة البحرينية مجوهراتها الذهبية، في إعلان لصالح إحدى الشركات.

ذهب بحريني

ونشرت المهرة البحرينية مجموعة من الصور والفيديوهات، التي ظهرت خلالها أطقماً ثقيلة من الذهب البحريني عيار 21.

وما لفت الأنظار، ملابس المهرة حيث ارتدت “جمبسوت” أخضر مخطط بالأسود، يلتصق بجسدها كاشفاً تفاصيله.

كما استعرضت الفنانة البحرينية المجوهرات على صدرها بطريقة مثيرة للجدل.

وحرصت المهرة على إغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها على “انستجرام”، منعاً لانتقادها بسبب جرأتها.

فيزون المهرة

وفي وقت سابق، استعرضت المهرة رشاقتها في الجيم من جديد، من أجل إعلان لأحد المنتجات الرياضية أيضاً.

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وعبر خاصية (الستوري)، نشرت المهرة البحرينية عدة مقاطع فيديو وهي ترتدي توب أبيض ضيق بأكمام، مع ليجن رمادي.

وبدأت المهرة البحرينية بشرح مميزات الليجن الذي ترتديه، وتشير لجسدها كمثال لمتابعيها.

وقامت الفنانة البحرينية بتغيير لون الليجن الرمادي، وارتدت آخر باللون التوتي، لتستعرض الألوان المتوفرة.

فيزون وسيارة فارهة!

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها المهرة البحرينية جسدهاً بسروال رياضي ضيق (ليجن) أو (الفيزون).

فسبق أن ظهرت المهرة في مجموعة صور وهي ترتدي (ليجن) باللون التوتي.

ونسقتها حينها مع تيشرت رياضي واسع، وتجلس في سيارة فارهة.

واعتمدت المهرة تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت نظارات شمسية.

والغريب في الأمر، أن المهرة قامت بحذف الصور لاحقاً.

وهو ما فعلته قبلها بأيام حين نشرت عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة، قامت بحذفها لاحقاً.

طائرة خاصة وكاش مايوه

وفي سياق آخر، شاركت المهرة جمهورها صوراً من رحلتها إلى جزر المالديف في المحيط الهندي.

وظهرت المهرة البحرينية بملابس رياضية ضيقة، وقبعة وحذاء رياضي، وتقف بجانب طائرة خاصة.

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ونشرت المهرة فيديوهات وصوراً لإحدى الجزر هناك، معقبة: (كانديما تعتبر من اكبر جزر المالديف ٣٠٠٠ كيلوا والي).

وتابعت: (خلاني اتعاون معاهم عنده مفوق ٢٥٠ فيلا تناسب العوائل والاطفال والمتزوجين وجميع الفئات فيها ، وهم فيها وايد نشاطات اكثر من الجزر الثانية).

ثم استعرضت إطلالتها الصيفية في جزيرة كانديما، مرتدية فستاناً قصيراً فوق الركبة، يُشبه الكاش مايوه.