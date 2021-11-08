ليونيل ميسي وإشعال أزمة بين باريس سان جيرمان والأرجنتين
ليونيل ميسي وإشعال أزمة بين باريس سان جيرمان والأرجنتين
Imageرياضة

ميسي يشعل أزمة بين باريس سان جيرمان والأرجنتين والسبب ؟!

كتب فارس أبو شيحة
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أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، أزمة بين ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي. ومنتخب الأرجنتين، بعد قيام اللاعب بالتوجه إلى معسكر التدريب مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي على الرغم من عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

ميسي وباريس سان جيرمان

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن ليونيل ميسي خرج من مباراة الكلاسيكو الفرنسي أمام منافسه حامل اللقب ليل ما بين الشوطين بسبب الإصابة في الركبة، كما وغاب على إثرها عن مباراتي لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا. وفريق بوردو في منافسات الدوري الفرنسي.

وبينت، أن البرغوث الأرجنتيني قد توجه إلى أحد مراكز التأهيل .الطبية المشهورة في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل العلاج من الإصابة يوم الخميس الماضي.

لكن المفاجئة هو تواجد ليونيل ميسي على قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي .الأوروغواي والبرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم المقام في دولة قطر عام 2022، وهو ما أغضب ذلك ناديه باريس سان جيرمان.

ليوناردو وميسي 

وقال المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو في تصريح صحفي له عبر صحيفة ليكيب الفرنسية، قائلاً: “نحن لن نسمح للاعب بالذهاب إلى المنتخب وهو غير لائق من الناحية البدنية، كما أن ذلك غير منطقيًا .أن نسمح له في مرحلة التأهيل والتعافي بالذهاب، وهذا الأمر يستحق اتفاقًا حقيقيًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

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ولم يقتصر الأمر على أزمة منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان بشأن مشاركة ميسي، بل هناك إصابتين للاعبين ليناندرو وباريديس، الذي لا يزال يعاني من أثار سابقة في فترة التوقف الدولي الماضية خلال مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين.

كما وقد تسبب تصريحات المدير الرياضي ليوناردو وموقف إدارة باريس سان جيرمان .بشأن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين ” راقصو التانغو”. في إشعال أزمة بين اللاعب مع ناديه الباريسي .في حال أصر على قراره بالمشاركة، في ظل تركيز الأخير على قيادة الأرجنتين للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

يشار إلى أن البرازيلي ليوناردو قد صرح في وقت سابق للحديث عن سبب. عدم تأقلم الأرجنتيني ليونيل ميسي. مع فريق باريس سان جيرمان، حيث اعتبر أن منتخب الأرجنتين هو سبب ذلك بسبب تركيز اللاعب مع المنتخب وكثر السفر في فترة التوقف الدولي من فرنسا إلى بلاده في الآونة الأخيرة.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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