فيديو موكب بشر الخصاونة يثير جدلاً في الأردن: “بزيارة الملك ما شفنا هالسيارات”!

أثار موكب رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة موجة من الجدل بين الناشطين الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لموكب رئيس الوزراء خلال وصوله لديوان النائب ناجح العدوان الواقع شمال العاصمة عمان مساء الأحد، وذلك لتصفية الخلافات بينه وبين رئيس كتلة الشعب في البرلمان ذياب المساعيد.

وانتقد ناشطون كِبر حجم الموكب الذي تكون من أكثر من عشرة سيارات مصفحة؛ لمجرد حضور وليمة غداء وتصفية خلاف شخصي مع أحد النواب.

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وعبّر مغردون عن استغرابهم من كِبر حجم الموكب، الذي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في وقت تعاني فيه المملكة من أزمة مالية خانقة.

موكب بشر الخصاونة يثير انتقادات

وقال المغرد الأردني “مدالله النوارسة” منتقداً: “بزيارة الملك وولي العهد ما شفنا عدد جمس. ما بقي على دولتة الا باص تشويش و سيارة 500 مخفي و مجموعة القائد”.

بزيارة الملك وولي العهد ما شفنا عدد جمس ما بقي على دولتة الا باص تشويش و سيارة

500 مخفي و مجموعة القائد. #هنا_الاردن#الاردن pic.twitter.com/lXcO2HbmaD — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) November 7, 2021

وقال المغردة “هبة عبدالقادر” ساخرة مما رأته في الفيديو: “ولا كأنه مديونية البلد 40 مليار”.

ولا كأنه مديونية البلد 40 مليار — هبه عبد القادر🇯🇴🇵🇸 (@ombakersamer) November 7, 2021

فيما استنكر آخر ما شاهده في الفيديو، معتبرا أن لا أحد يلقي بالا لرئيس الوزراء حتى لو مشى مترجلا بنفسه: “اقسم بالله العلي العظيم لو دولته يمشي بمفرده بالمول ما حدا يتعرض له الناس ببساطة فيها ما يكافيها و فقدت الامل الا بالله وعلى فكره بدنا نتبرع”.

اقسم بالله العلي العظيم لو دولته يمشي بمفرده بالمول ما حدا يتعرض له الناس ببساطة فيها ما يكافيها و فقدت الامل الا بالله وعلى فكره بدنا نتبرع — sameh altaan (@samehaltaan) November 7, 2021

مشادات بين الخصاونة والمساعيد

وكانت مشادات كلامية، نشبت بين الخصاونة والمساعيد، خلال اجتماع في رئاسة الوزراء، قبل نحو أسبوع. وذلك عقب تقديم المساعيد مطالب عامة لمناطق البادية الشمالية منها تعبيد طريق بغداد الدولي.

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وقال المساعيد للخصاونة: “اتقوا الله بالناس”. الامر الذي اثار غضب الخصاونة حينها.

ورد الخصاونة على المساعيد قائلا “أنا متقي الله من قبل 5 آلاف سنة ولبعد 5 آلاف سنة” .

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ويعاني الاردن ضائقة اقتصادية صعبة في ظل جائحة كورونا التي تعيشها البلاد على مدار اكثر من عام ونصف بالتزامن مع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الاردني لاكثر 45% وفقاً لأرقام مسح العمالة والبطالة في عام 2021.