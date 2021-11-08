فيديو وصور أروى عمر الفاضحة تقلب المواقع والفنانة تنهار: نشرتها بالغلط!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب انتشار صور وصفت بالفاضحة للفنانة والمشهورة اليمنية أروى عمر.

واتضح من متابعة وسم “#اروى_عمر” الذي تصدر التريند بتويتر، أن مشهورة مواقع التواصل اليمنية أروى عمر هي من نشرت هذه الصور والمقاطع على حساباتها ثم حذفتها سريعا.

وأوضحت في مقطع لاحق بدت فيه منهارة وتبكي، أن هذه المقاطع قامت بنشرها بالخطأ وطالبت كل من حملها أو خزنها لديه بحذفها وهي تبكي بشدة.

أروى عمر: بالغلط!

وقالت أروى في التسجيل الصوتي الذي انتشر لها: “يا جماعة ترى الفيديو نزل بالغلط.. أسألكم بالله أن يحفظ لكم عيالكم ويحفظ لكم بناتكم أن تحذفوه”.

#اروي_عمر يصعد اسمها بسبب فيديو غير لائق نشرته على حسابها في السناب، تدعي انها نشرته بالغلط، وتطلب بعدم نشره أو تداوله. pic.twitter.com/TsT6rbHQnA — Totago♣️وش سالفة الهاشتاق؟ والمشاهير؟ (@gogo63311) November 8, 2021

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وبينما طالب ناشطون بالاستجابة لطلبها واحترام خصوصيتها وعدم نشر الصور. ذهب آخرون إلى أن هدفها هو الشهرة ولفت الأنظار إليها عبر هذه التسريبات التي وصفوها بالمتعمدة.

والمقطع الذي نشرته أروى عمر، عن طريق الخطأ كما تقول يظهر أجزاء من جسدها ثم قامت بحذفه، إلا أن بعض متابعيها قاموا بالتقاط صورة للشاشة وبدؤوا بنشرها.

من جانبها ردت رحمة الغامدي صديقة أروى بعد انتشار الفيديو لها.

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وقالت عبر حسابها بسناب شات:”كل اللي قاعدين يرسلون لي مقطع أروى عمر حسبي الله عليكم استروا على اعراض الناس الناس.”

وتابعت:”أروى عمرها ما نزلت شي من جسمها باين خافو ربكم ولا احد يرسلي اي شيء بطلو استشراف .. وبطلو ضرر لخلق اللع دعو الخلق للخالق.”

هذا وأكدت أروى عمر، أنها ستقاضي كل من قام بـ”التشهير” بها.

وعلقت أروى، المقيمة في السعودية، في حسابها في موقع التواصل “سناب شات” أن “القانون سيربي الجميع”.

وبينت أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها.

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ويشار إلى أن أروى بلوجر يمنية مقيمة في السعودية، ولدت بمدينة الرياض لأسرة اعتيادية في عام 1996. وتحمل أروى الجنسية اليمنية وتقيم بالعاصمة السعودية الرياض.