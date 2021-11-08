فيديو التحرش بعاملة كينية في السعودية يثير صدمة واسعة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق التحرش بعاملة كينية من العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع -تعتذر (وطن) عن نشره- لبشاعته، تحرش رجل بالعاملة الكينية لفترة طويلة ومحاولة اغتصابها ونزع ثيابها.

إلا أن العاملة الكينية قاومتها بشدة حتى تمكنت من الإفلات منه، وطرده خارج الغرفة أو ربما أحس الرجل بصوت في الخارج فخاف وخرج.

ويبدو أن العاملة الكينية هي من صورت هذا المقطع. حيث يظهر بآخره أنها تتوجه ناحية الكاميرا وتوقف التصوير بهاتفها الذي خبأته بأحد أركان الغرفة.

ويدل ذلك على أن هذه ليست المرة الأولى التي حاول فيها الرجل اغتصابها، فقررت توثيق ذلك وفضح جريمته.

حق العاملة الكينية

وعبر موقع التواصل تويتر تصدر وسم بعنوان “#حق_العاملة_الكينية” التريند السعودي، وسط موجة غضب واسعة ومطالبة بضرورة أخذ حقها ومعاقبة الجاني.

يارب لا تستر عليه وخله يموت بحسرته وذنبه هو وكل كلب زيه #حق_العامله_الكينيه pic.twitter.com/sf6ptfMvK4 — Gokū san🎸 (@1Tokidokii) November 8, 2021

متخيلين كمية الالم والقهر والحسرة اللي في الصورة؟ جداً موجع الشعور واحنا فقط نسمع .. شلون وهي اللي تعيشه؟ اتمنى للمجرم حياة تعيسة وكئيبة يتمنى فيها المـgت وما يلقاه #حق_العامله_الكينيه

💔 pic.twitter.com/ZL0BM94UFB — آنيا♀ (@_llII24) November 8, 2021

وكتبت ناشطة باسم “حور”:”المقطع وصل الكينيين وصارت ضجه وتريند عندهم. كم من بيت فيه هالاشكال كم من طفل بيكون ضحيته كم من وحده راحت ضحيه في بيوت مغلقه ومحد داري عنها . الله يفضحه وياخذ حقها”.

#حق_العامله_الكينيه

المقطع وصل الكينيين وصارت ضجه وترند عندهم

كم من بيت فيه هالاشكال كم من طفل بيكون ضحيته كم من وحده راحت ضحيه في بيوت مغلقه ومحد داري عنها 💔💔 الله يفضحه وياخذ حقها pic.twitter.com/TF5Lrge27d — حـور .. 🎵 (@__xxl25) November 8, 2021

بينما كتب آخر واصفا حال العاملة الكينية المعتدى عليها:”جلسة اليأس والقهر، جلسة الظلم وقلة الحيلة، ولسان حالها يقول عناء لقمة العيش لا يستحق كل هذا أبدا.”

جلسة اليأس والقهر، جلسة الظلم وقلة الحيلة، ولسان حالها يقول عناء لقمة العيش لا يستحق كل هذا أبدا. مشهد لا يعبر عنها وحسب، بل يعبر عن معظم العاملات هنا وما يتلقينه من استعباد وسلب للحقوق باسم الكفالة#حق_العامله_الكينيه pic.twitter.com/iSoDpMwpm1 — فتران (@ftr2n) November 8, 2021

كما تابع:”مشهد لا يعبر عنها وحسب، بل يعبر عن معظم العاملات هنا وما يتلقينه من استعباد وسلب للحقوق باسم الكفالة”

فيما قالت مغردة:”متحرش (مالقيت وصف يمثل بشاعه نفسه) حتى لو أخذ حق العامله كيف يؤتمن على أهل بيته اخواته بناته!!؟”

متحرش ( مالقيت وصف يمثل بشاعه نفسه ) حتى لو أخذ حق العامله كيف يؤتمن على أهل بيته اخواته بناته !!!؟ ياليت التشهير فيه مايوقف لأن مجتمعنا عنده السمعه فوق كل شيء إذا رفع الترند ماحرك القانون ، تشهيرنا بالتحرش اللي سواه بيهز حياته كلها فوق تحت لا يوقف التاق ابد #حق_العامله_الكينيه — شعاع♀ (@SHOAA_S6) November 8, 2021

كما تابعت:”ياليت التشهير فيه مايوقف لأن مجتمعنا عنده السمعه فوق كل شيء إذا رفع الترند ماحرك القانون ، تشهيرنا بالتحرش اللي سواه بيهز حياته كلها فوق تحت لا يوقف التاق ابد.”

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بينما غردت آمنة:”متحرش مغتصب قذر قام بالتحرش الجسدي وحاول اغتصابها هذا اذا لم يقم باغتصابها من قبل او بعد الفيديو.”

متحرش مغتصب قذر قام بالتحرش الجسدي وحاول اغتصابها هذا اذا لم يقم باغتصابها من قبل او بعد الفيديو

نطالب تنظيف المجتمعات العربيه والخليجيه من هذه الاشكال القذره فلا مكان لمتحرش بيننا ولا رحمه له#حق_العامله_الكينيه

#يسقط_نظام_الكفالة pic.twitter.com/ezv5vYe4Th — Amnah | آمنه (@AmnahAlkandari) November 8, 2021

وأضافت:”نطالب تنظيف المجتمعات العربيه والخليجيه من هذه الاشكال القذره فلا مكان لمتحرش بيننا ولا رحمه له.”

ويرى ناشطون أن نظام الكفالة في السعودية، ترتب عليه العديد من الكوارث فهو نظام أشبه للعبودية ولكن بشكل حديث، حسب وصفهم.

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وتتعرض العديد من العاملات الوافدات، لسوء المعاملة وحالات التحرش والاغتصاب، وفق تقارير حقوقية سابقة سلطت الضوء على هذه الكارثة.