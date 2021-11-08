طريقة مذهلة لإزالة الشحوم نهائياً عن غسالة الأطباق

إن غسالة الأطباق واحدة من بين تلك الأجهزة المنزلية الضرورية، التي تجعل حياتنا أسهل وتمنعنا من إضاعة الوقت في تنظيف الأواني.

الانتظام في التنظيف ضروري

وإذا كنت تمتلكين جهازا في المنزل، يجب عليك تنظيفه بانتظام. لأنه بهذه الطريقة تحافظين على مدى فعاليته وفي حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

في الحقيقة، عندما تتراكم الأوساخ أو بقايا الطعام في غسالة الصحون، فقد تكون معتادا على اللجوء إلى المنظفات الصناعية للتخلص منها.

لكن اعلم أن هناك حلا بسيطا واقتصاديا لجعل غسالة الأواني فائقة النظافة.

هل من المهم تنظيف غسالة الأطباق؟

تتسخ غسالة الصحون بسرعة كبيرة، وبالخصوص إذا كنت تستخدمينها كثيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتراكم رواسب وبقايا الطعام التي تلتصق بالأطباق في غسالة الأطباق، ويتسخ الجزء الداخلي أكثر مما تتوقع بمرور الوقت.

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ولهذا السبب، يعد تنظيف البقايا أمرًا ضروريًا لتجنب الروائح الكريهة. ولكي لا يتلف جهازك، يمكنك القيام بذلك باستخدام منتجات غير باهظة الثمن، وذات مكونات طبيعية.

علاوة على ذلك، تترك الأقراص الصغيرة أو الأجهزة اللوحية أو المنظفات التي تستخدمها لغسالة الأطباق أيضًا آثارًا ورواسب الجير، التي تستقر في كافة أركان الجهاز.

احذري تراكم الجير

فإذا لاحظت اصفرارًا في غسالة الأطباق لديك، وواجهت صعوبة في التخلص منه. فاحذري من كمية الجير المتراكمة على جهازك، التي يمكن أن يتسبب أيضًا في رائحة كريهة وأضرار أخرى.

من المهم تنظيف الأوساخ داخل الغسالة الخاصة بأطباقك مرة واحدة على الأقل شهريًا لإزالة الترسبات عنها، وتقليل الشحوم والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

تعتبر صودا الخبز والخل الأبيض من المكونات الرائعة، لأنها تعمل كمنظف ومعقم ومزيل للدهون ومطهرا أيضا، ستساعد هذه المكونات على إزالة الروائح الكريهة من غسالة الصحون والأطباق عن طريق التخلص من الأوساخ.

كيف تنظف غسالة الأطباق؟

لتنظيف غسالة الأطباق، هناك تقنية بسيطة للغاية يمكنك القيام بها بسهولة في المنزل.

تتكون من وضع صودا الخبز على سطح غسالة الأطباق بالكامل، دون أن تنسى الرفوف والمكان الذي تضع فيه أدوات المائدة.

صودا الخبز هي أفضل منظف ومعقمة. فضلا عن ذلك، فإن نصف كوب من صودا الخبز كافيًا لتنظيف جهازك، لكن يمكنك إضافة المزيد إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى ذلك.

بمجرد أن تنشر صودا الخبز جيدًا، فإن إزالة الشحوم وتنظيفها بشكل فعال فيما بعد، تعتمد على ملء كوب بخَل الكحول حتى حافته ووضعه في منتصف الرف العلوي لغسالة الأطباق.

كل ما عليك فعله هو بدء دورة الغسيل والسماح للمكونات بالعمل.

رواسب المرشحات

بمجرد الانتهاء من الدورة، ستلاحظين أن غسالة الصحون والأطباق الخاصة بك ستكون نظيفة ورائحتها طيبة.

زيادة على ذلك، لتنظيف الغسالة جيدا، يجب عليك أيضًا إزالة الشحوم من المرشحات الموجود في الجزء السفلي من الغسالة.

يمكن أن تحتوي المرشحات على الكثير من الرواسب ستتفاجئين بما يمكنك العثور عليه هناك!

أزل المرشحات ونظفها بالماء الساخن بفرشاة وقليل من سائل الغسيل أو صابون مرسيليا أو صابون أسود.

حشوات غسالة الأطباق

بعد المرشحات، حان الوقت لمعالجة حشوات الغسالة الخاصة بأطباقك. مرة أخرى، المنتج الطبيعي المستخدم لتنظيف المفاصل هو الخل الأبيض.

قم بإزالة حشيات الباب برفق، خذ قطعة إسفنجية أو قطعة قماش مبللة بالخل وافرك الحشيات واترك المنتج يعمل لبضع دقائق قبل مسحه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

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نظفي الحاشيات بانتظام لمنع تراكم القمامة وإزالة الأوساخ.

في ذات السياق، إن تنظيف غسالة الصحون وصيانتها ليس بهذه الصعوبة، ولا يتعين عليك إهدار الأموال لاقتناء المواد الكيميائية.

تقنية الزجاج

علاوة على ذلك، فإن تقنية الزجاج، تعد طريقة فعالة للغاية وعليك فقط اختبارها لإزالة الأوساخ من الجهاز، فربما لن تتمكن من الاستغناء عنها فيما يعد.

لذلك يجب تنظيف الجهاز بانتظام، لأنه بهذه الطريقة يبقى فعالا وفي حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

عندما تتراكم الأوساخ أو بقايا الطعام في غسالة صحونك وأطباقك، فقد تكون معتادًا على اللجوء إلى المنظفات الصناعية للتخلص منها.

لكن اعلم أن هناك حلًا بسيطًا واقتصاديًا لجعل غسالتك الخاصة بك نظيفة على الدوام.