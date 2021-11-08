حركة محمد رمضان أمام جمهوره في دبي تثير الغضب! (فيديو)

أغضب الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره، بعدما قام برفع حذاءه في أحد الحفلات.

ونشر رمضان صورة عبر “انستجرام” من آخر حفلاته في دبي، وقد رفع حذاءه بطريقة غير لائقة.

أحب الإمارات

وعقب رمضان: “من آخر عرض في دبي، أحبك الإمارات”.

وجاء في التعليقات على صورة رمضان: “عيب كده بس هو كله غلط بغلط أصلا”.

وعقب آخر: “مينفعش يعمل كده عيب”.

هجوم على رمضان

ورأى متابع أن حركة رمضان دعوة للعنف وكتب: “بيرفع الحذاء في كل حفلاته والجمهور مش فاهم..لازم الدولة تاخد موقف حاسم..وبعدين تسالو منين بيجي العنف في الشارع”.

ووافقه آخر الرأي: ” نتوقع اي شئ من انسان مش محترم بلطجي”.

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كما هاجمه آخر بالقول: ” ايه معنى الحركه الوسخه دى فى وش الناس جزمه على راسك كفايه قرف”.

محمد رمضان يرمي النقود!

وسبق أن أثار رمضان قبل نحو أسبوع جدلاً بتصرفه في حفله في البوليفارد بافتتاح موسم الرياض في السعودية.

وظهر رمضان على المسرح، يُمسك كيساً ويبدأ برمي النقود على الجمهور.

وهو التصرف الذي أثار الجدل بين الناشطين، الذين شكك بعضهم أن تكون نقوداً حقيقية.

رمضان: ثقة في الله مليونية

وفي سياق آخر، تصدر مؤخراً هاشتاج “لا نريد محمد رمضان في المغرب”، التريند الأعلى عبر تويتر، بعد إعلان الفنان المصري عن إحيائه لحفل غنائي بالمغرب في شهر ديسمبر المقبل.

و كتب رمضان عبر “انستجرام”: “تم الأتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم .. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف و ثقة في الله القادمة مليونية”.

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كما قال: “كل الحب للمغرب و الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي”.

“لا نريد محمد رمضان”

وبعد دقائق من تغريدته، دشن ناشطون مغربيون هاشتاج لا نريد محمد رمضان في المغرب. فيما تباينت آراء المغردين على الهاشتاج في سبب المنع.

فبعضهم عزا سبب الرفض إلى ظهور رمضان مع ممثلين إسرائيليين في دبي.

بينما ربط معظم الناشطين الهاشتاج بأنه رد على منع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء في مصر.

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