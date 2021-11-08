جملة مثيرة للجدل بحق معلول تستدعي المعلق مدحت شلبي للتحقيق (فيديو)

استدعى مجلس نقابة الإعلاميين المصريين، الإعلامي والمعلق الرياضي. مدحت شلبي 77 عامًا، للتحقيق بشأن أسلوب التعليق على مباراة القمة الأخيرة بين فريق الزمالك ونظيره الأهلي خلال منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

مدحت شلبي والاستدعاء

وقالت نقابة الإعلاميين المصريين في بيان صحفي لها نشرته يوم أمس الأحد، جاء فيه: ” يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب. الدكتور طارق سعدة، المعلق الرياضي مدحت شلبي .للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز”.

انتقادات واسعة

وتعرض المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي لانتقادات واسعة بسبب جملة ذكرها خلال تعليقه على المباراة “معلول حط الزغلول”، عندما سجل لاب الظهير الأيسر التونسي علي معلول. الهدف الثاني لفريق الأهلي المصري. في شباك غريمه التقليدي الزمالك من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

مدحت شلبي: "أفكر جديا في تسجيل (إفيهاتي) بالشهر العقاري، لأنني أجد الكثير من الصفحات تستخدمها وتحصل من خلالها على تفاعل كبير" pic.twitter.com/ZgmLkvX4Ta — Btolat.com (@Btolat) November 8, 2021

ونجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز على منافسه. الزمالك بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة” الدولي.

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كما وسبق وأن تعرض مدحت شلبي للإيقاف من قبل قناة ” أون تايم سبورت” المصرية، بسبب تصريحات أثار بها الجدل الموسم الماضي على خلفية خسارة الإسماعيلي أمام الزمالك. وانفراد الأخير بقائمة ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق البنك الأهلي. في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليه فريق الزمالك متساويًا بنفس النقاط، بينما جاء فريق سموحة في سادس الترتيب برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليوباترا بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة برصيد 4 نقاط، متساويًا على الترتيب فريق المقاولون. وفيوتشر والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي المرز الثالث عشر آتى فريق المصري البورسعيدي برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إنبي في المركز الرابع عشر، لكن جاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

كما وجاء فريق فاركو وشارك والإسماعيلي في أنى جدول الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.