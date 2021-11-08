تنظيف السجاد: حيلة عبقرية لإزالة أصعب البقع

تعتبر عملية تنظيف السجاد مهمة ضرورية للمحافظة على نظافة المنزل، وقد تبدو مملة لبعض الوقت. ولكنها من الأمور التي ينبغي علينا القيام بها للعيش في مناخ صحي.

لتنظيف المنازل بشكل كامل، يقرر البعض استخدام المنتجات الطبيعية التي لها خصائص مطهرة ومعقمة ومزيلة للروائح الكريهة.

حيل فعالة

ولأن الغبار والعث يتراكم على السجاد بشكل دوري، فإنه يتعرض بانتظام للأوساخ. ولذلك، يبدو أنه من الضروري تنظيفها وصيانتها قدر الإمكان.

فيما يلي حيل جد فعالة، لإزالة البقعة العنيدة من السجادة:

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كيف تزيل البقع الصعبة من السجاد؟

تعد بقع الحبر أو الشحوم أو النبيذ أو الدم أو الصلصة أو بقع الأقلام من البقع العنيدة، التي يمكن أن تصمد أمام أي محاولة للتنظيف.

ولحسن الحظ، هناك منتج طبيعي يمكنه إزالة البقع من السجاد نهائيا، وهو صودا الخبز، إنه عبارة على مسحوق أبيض ناعم متعدد الأغراض.

فبفضل خصائص التبييض والتعقيم وإزالة الروائح الكريهة، نالت صودا الخبز استحسان محبي المنتجات الطبيعية.

لتنظيف سجادتك والتخلص من البقع الصعبة، استخدم:

1 كوب من صودا الخبز

رذاذ ماء

المكنسة الكهربائية

رشي الماء على السجادة أو البساط، ورشها بالتساوي بمزيج صودا الخبز.

اتركي المنتج لمدة 24 ساعة.

في اليوم التالي، استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالة الأوساخ الصعبة.

أو يمكنك أيضًا خلط صودا الخبز مع القليل من الماء لتكوين عجينة ثم ضعيها على البقعة.

افركي بفرشاة ثم اتركي المنتج يعمل قبل الشطف بقطعة قماش مبللة بالماء. اتركي السجادة تجف في الهواء.

حيل طبيعية أخرى لتنظيف السجاد

لتنظيف بساط أو سجادة، يختار البعض استخدام الغسالة بينما يفضل البعض الآخر التنظيف باليد.

ولكن بغض النظر عن الطريقة التي تنظف بها سجادتك، فإن بقعة قلم أو زيت أو صلصة طماطم سيصعُب إزالتها.

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إذا كنت ترغب في إزالة البقع والأوساخ الموجودة بالسجاد، فإليك بعض النصائح المضمونة التي يجب أن تعرفها:

خل أبيض

لإزالة البقع وتنظيف السجادة، يعد الخل الأبيض منظفًا فعالاً للغاية.

يُمزج نصف لتر من الخل الأبيض وكوب من الماء الفاتر وملعقتين كبيرتين من صابون الأطباق.

ضعي المستحضر على البقع ثم افركيه بإسفنجَة بحركات دائرية لتفكيكها. أخيرًا، اشطفيها بالماء الفاتر.

الصابون أسود

إن الصابون الأسود منتج طبيعي، يزيل أكثر البقع مقاومة.

فقط قم بوضع ملعقة كبيرة من الصابون الأسود في حوض مملوء بالماء الفاتر لكي ليتحلل. ثم استخدمي قطعة قماش مبللة بهذا المحلول لتطبيق الخليط على البقع.

اتركيه لبضع دقائق، ثم افركي برفق بفرشاة لإزالة البقع. ثم اشطفيه بالماء البارد.

أرض السوميير

هو مسحوق خالي من الدسم ويستخدم كمُزيل للبقع لامتصَاصه القوي، وهو عبارة عن طين يعمل بفعالية على تنظيف الأسطح المختلفة.

لإضفاء لمسة جمالية على سجادتك، اسكبي طين السوميير واتركيه لمدة ساعة على مكان البقع. ثم استخدمي فرشاة وافركيه برفق لإزالتها.