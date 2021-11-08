ابنة سعد الجبري تفضح ماذا فعل سعود القحطاني ومحمد آل الشيخ بزوجها!

كشفت حصة الجبري ابنة سعد الجبري المستشار الأمني السعودي السابق، عن امتلاكها أدلة تؤكد تورط المستشار السعودي السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ومحمد آل الشيخ في تعذيب زوجها سالم المزيني.

وقالت حصة الجبري خلال مقابلة أجرتها معها قناة “MSNBC” إنه تم اختطاف زوجها سالم المزيني ولم يظهر إلا بعد أربعة أشهر في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، الذي استخدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كسجن لمن تم إلقاء القبض عليهم عام 2017.

تنقل بين السجون واقتلاع أظافر

وأوضحت ابنة “الجبري” أن زوجها تنقل بين عدد من السجون قبل أن يستقر به الحال في الريتز كارلتون.

وأكدت خلال المقابلة على تعرض زوجها للتعذيب. موضحة أن علامات التعذيب كانت واضحة على جسده، خاصة “اقتلاع أظافره”.

وأشارت إلى أنه كان يطلب منه أن ينبح كـ”الكلب”، ويأكل من على الأرض.

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كما أوضحت أن حفلات التعذيب التي تعرض لها زوجها كانت تتم بحضور “سعود القحطاني” والكاتب الأمني “محمد آل الشيخ”.

وأكدت حصة الجبري أنها تملك الأدلة على ما تحدثت به وكشفت عنه.، موضحة أن الأدلة جميعها أرفقت في ملف الدعوى التي تم تقديمها في المحاكم الكندية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاريه ومعاونيه.

#شاهد حصة الجبري تمتلك ادلة على تورط سعود القحطاني ومحمد آل الشيخ في تعذيب زوجها، في لقاء على الـ MSNBC 👇 pic.twitter.com/T3LvHiLcvP — مفتاح – subtitle (@keymiftah_sub) November 8, 2021

وسبق أن أكدت ابنة سعد الجبري في مقابلةٍ مع “سي أن أن” أجريت معها في شهر أكتوبر المنصرم، أن السبب الرئيسي لاعتقال أفراد عائلتها وزوجها هو استدراج والدها إلى السعودية لأن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، “يخاف” من المعلومات التي يمتلكها الجبري عنه، حسب قولها.

وقالت إن العائلة كلها دخلت بثقلها لإنقاذ ابنائها، وهذا ما يجب على ذوي المعتقلين فعله.

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وأضافت: “أعيش في خوف، زوجي المزيني تنازل عن أمواله لقاء حياته في الرتز كارلتون، ولم تكن الأموال السبب بل استهداف والدي”.

يُذكر أن زوجها المزيني اختطف من دبي، حيث كانوا يعيشون هناك ومنع من السفر، حيث اختطفته السلطات الإماراتية وسلمته للرياض.