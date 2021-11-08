حصة الجبري ابنة سعد الجبري تكشف تفاصيل تعذيب زوجها سالم المزيني watanserb.com
ابنة سعد الجبري اتهمت سعود القحطاني ومحمد آل الشيخ بتعذيب زوجها سالم المزيني
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ابنة سعد الجبري تفضح ماذا فعل سعود القحطاني ومحمد آل الشيخ بزوجها!

اقتلعوا أظافره وأجبروه على النباح كالكلب!

كتب سالم حنفي
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كشفت حصة الجبري ابنة سعد الجبري المستشار الأمني السعودي السابق، عن امتلاكها أدلة تؤكد تورط المستشار السعودي السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ومحمد آل الشيخ في تعذيب زوجها سالم المزيني.

وقالت حصة الجبري خلال مقابلة أجرتها معها قناة “MSNBC” إنه تم اختطاف زوجها سالم المزيني ولم يظهر إلا بعد أربعة أشهر في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، الذي استخدمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كسجن لمن تم إلقاء القبض عليهم عام 2017.

تنقل بين السجون واقتلاع أظافر

وأوضحت ابنة “الجبري” أن زوجها تنقل بين عدد من السجون قبل أن يستقر به الحال في الريتز كارلتون.

وأكدت خلال المقابلة على تعرض زوجها للتعذيب. موضحة أن علامات التعذيب كانت واضحة على جسده، خاصة “اقتلاع أظافره”.

وأشارت إلى أنه كان يطلب منه أن ينبح كـ”الكلب”، ويأكل من على الأرض.

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كما أوضحت أن حفلات التعذيب التي تعرض لها زوجها كانت تتم بحضور “سعود القحطاني” والكاتب الأمني “محمد آل الشيخ”.

وأكدت حصة الجبري أنها تملك الأدلة على ما تحدثت به وكشفت عنه.، موضحة أن الأدلة جميعها أرفقت في ملف الدعوى التي تم تقديمها في المحاكم الكندية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاريه ومعاونيه.

وسبق أن أكدت ابنة سعد الجبري في مقابلةٍ مع “سي أن أن” أجريت معها في شهر أكتوبر المنصرم، أن السبب الرئيسي لاعتقال أفراد عائلتها وزوجها هو استدراج والدها إلى السعودية لأن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، “يخاف” من المعلومات التي يمتلكها الجبري عنه، حسب قولها.

وقالت إن العائلة كلها دخلت بثقلها لإنقاذ ابنائها، وهذا ما يجب على ذوي المعتقلين فعله.

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وأضافت: “أعيش في خوف، زوجي المزيني تنازل عن أمواله لقاء حياته في الرتز كارلتون، ولم تكن الأموال السبب بل استهداف والدي”.

يُذكر أن زوجها المزيني اختطف من دبي، حيث كانوا يعيشون هناك ومنع من السفر، حيث اختطفته السلطات الإماراتية وسلمته للرياض.

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سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

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