9 أسرار لتصبح مليونير حسب أغنى رجال العالم

نشر موقع “امبريندياندو اي استورياس” الإسباني تقريرا ترجمته “وطن“، تحدث فيه عن 9 أسرار لتصبح مليونير، مؤكداً أن الأشخاص الأغنياء، حققوا ثرواتهم بعد جهد وتعب متواصل.

وقال الموقع ضمن حديثه عن 9 أسرار لتصبح مليونير، إنّه ليس من السهل أن يصبح شخصا مليونيرا دون اتباع خطوات مهمة وقواعد ثابتة لتحقيق أهداف منشودة وواضحة.

ولهذا من الضروري أن تحيط نفسك بالأشخاص المناسبين، حتى تتمكن من صعود السلم ذاته شيئا فشيئا.

وإذا كنت تعرف مليونيرا أو شخصا ناجحًا تحب إصراره، ادعه لشرب القهوة أو اطلب مساحة من ضمن جدول أعماله لتتعلم بعمق كيف أصبحوا ناجحين.

على سبيل المثال، ستكون أسرار النجاح هذه وفقا لبعض أصحاب الملايين مفيدة جدا لك.

9 أسرار لتصبح مليونير

من خلال البودكاست الخاص به “The Inbox Inspiration”، تولى جوردان فرايد، مهمة إجراء مقابلات مع مختلف القادة والأشخاص الناجحين.

فيما يلي اقترح الموقع نصائح وتعاليم لا تقدر بثمن يمكنك تطبيقها في حياتك:

أحط نفسك بالأشخاص الناجحين

من بين أهم خصائص رواد الأعمال النّاجحين، الرفقة الجيدة، حيث يُقال كمثل “أخبرني من ترافق وسأخبرك من أنت”.

في الحقيقة، نحن نقضي معظم أوقاتنا بصحبة أشخاص معيّنين، لذلك يجب أن نَختار بحكمة من يحيط بنا.

ومن الشائع جدا رؤية أصحاب الملايين محاطين أيضا بأصحاب الملايين، لأنهم يدركون أهمية أن يكونوا متواجدين مع أشخاص يتماشون مع أهدافهم وطموحاتهم وأفكارهم.

ولذلك، إذا كنت تريد أن تكون مليونيرا، فعليك التحقق من قائمة الأشخاص الذين تشاركهم معظم الوقت.

اعمل من أجل حريتك المالية

إن الاستقلالية المالية مهمة جدا ولا نستطيع أن ننكر هذه الحقيقة. كما لا يمكن إنكار أن المال يمكن أن يمنحك حرية القيام بالأشياء التي تريدها.

فضلا عن ذلك، فإن السعادة الحقيقيّة، تتجلى في قضاء المزيد من الوقت وأنت مشغول بفعل ما تحب.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أشخاص يملكون أموالا ولا يشعرون بالسعادة، وأشخاص لديهم موارد مالية محدودة ويعيشون السعادة بكل معانيها.

لذا، ركز على خلق مصادر دخل تضمن حريتك المالية وتعلم كيف تكون سعيدا.

حاول أن تغيّر وجهة نظرك واسأل نفسك كيف يمكنك استئناف مشروع ما أو استثمار الأموال التي لديك في هدف واضح.

استمر في النمو على المستوى الشخصي

إن دورات تحسين الذات ضرورية للغاية، سيخبرك معظم أصحاب الملايين أن الأمر لا يتعلق بجني الأموال بقدر ما يتعلق بالنمو المعرفي.

فالتّطور في مجالات على غرار الأسواق المالية والاستثمارات وغيرها من المجالات، يساعدك إلى حد ما في عملك.

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لذلك، قبل أن تسأل نفسك ما هي خصائص أصحاب الملايين، ركز بدلاً من ذلك على العمل على مهاراتك الخاصة.

اختر مرشدًا

سيخبرك جميع الأشخاص الناجحين تقريبًا أن لديهم مرشدًا، كان يقدم لهم المساعدة عند الحاجة.

لذلك ليس من المستغرب أن يكون لأصحاب الملايين، مرشدا أو صديقا أو عرابا.

هو في كل الأحوال شخص أنت تحبه وتثق به، وتطلب منه أن يرشدك ويساعدك على تحسين شخصيتك وصقل موهبتك وأفكارك.

فمن خلال نصيحتهم ستتعلم كيف يمكنك التصرف إزاء الأمور حتى الإجتماعية، وستشعر بالتحدي وأكثر استعدادًا للنجاح.

اعلم أن مثل هذه المرافقة، لن تقصر الطريق إلى هدفك فحسب، بل ستوفر عليك الوقوع في المتاعب.

تعلم أشياء جديدة كل يوم

إن دورات الأعمال المنزلية المجانية، تساعد جميع رواد الأعمال الناجحين، على معرفة أهمية التحسين والنمو باستمرار.

يمكن لأفراد المبادرة تثقيف أنفسهم من خلال الكتب والتسجيلات الصوتية والدورات التدريبية عبر الإنترنت والندوات، والمزيد أيضا.

فالمصمّمون على التعلم المستمر لمهارات جديدة والتطور كأفراد، لا يتوقفون أبدا ولا يملّون.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة نوع المعلومات التي يدرسها أصحاب الملايين، فإليك الكتب التي أوصى بها أغنى 10 رجال أعمال في العالم.

تنويع استثماراتك

إن اختيار صندوق مشترك، يساعد الشخص المليونير على معرفة كيفية استثمار وإدارة أمواله وموارده بطريقة تناسبه، لا سيما لدى كل شخص تقريبًا ثلاثة مصادر دخل على الأقل (استثمارات في الأمن المالي، والعقارات، والاستثمارات غير الرسمية، والشراكات…).

لذا اسأل نفسك كيف يمكنك إنشاء مصادر جديدة للدخل؟

إذا كنت تريد حقا أن تكون حرا من الناحية المالية، فيجب أن تتعلم كيفية إنشاء دخل إضافي لا يعتمد على وقتك وعملك.

في البداية، يجب عليك العمل والتركيز على مصدر يمثل نقطة البداية لاستثمَاراتك، يجب أن تكون واضحًا من الآن فصاعدًا ما الذي ستفعله بأرباح عملك وكيف ستَستثمرها في المستقبل.

واعلم أنه إذا كان هناك شيء ما يجب أن تكون واضحًا بشأنه في هذا الوقت، فهو أن راتبك لا يمكن أن يكون مصدر دخلك الوحيد.

اعتنِ بصحتك

دائما ما تكون تمرينات الركض اليومية لمدة 45 دقيقة، من بين أهم الخطوات في جدول رجل الأعمال الزمنية، إنه نشاط لا غنى عنه أبدا.

الغالبية العظمى من أصحاب الملايين لديهم روتين تمرين صارم (يرفعون الأثقال ويديرون سباقات الماراثون وحتى سباقات الترياتلون). هم خبراء في الأعمال التجارية وكذلك في الرياضة.

ببساطة، إنهم يعلمون جيدا أهمية اكتساب واتباع العادات الصحية.

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لا يتعلق الأمر فقط بالعناية بصحتك ولياقتك فحسب، بل يرتبط هذا أيضًا بالتغلب على حواجز اللياقة البدنية وما يعنيه هذا في الأعمال التجارية.

كلاهما يتطلب القوة العقلية والثقة والانضباط والالتزام.

لذلك، فإن الطريقة التي تعامل بها جسمك وعقلك، تنعكس على أعمالك و استثماراتك.

اقرَأ الكتب

من النادر جدا أن يكون هناك رجل أعمال مليونير لا يحب القراءة.

ونحن لا نتحدث فقط عن كتب الخيال العلمي، ولكن أيضًا تلك الكتب الموصى بها لرواد الأعمال، والمحملة بالقيمة والمعلومات العملية لتحسين المردود اليومي.

إذا كنت تريد حقا أن تصبح مليونيرا، أو أن تحسن نوعية حياتك، يجب أن تجد مساحة للعمل والاستثمار في نفسك وقدراتك.

علاوة على ذلك، تمثل الكتب واحدة من أفضل الأدوات لتحقيق ذلك، فهي مليئة بالمعرفة العملية والخبرات والنصائح الفريدة لتطبيقها في حياتك.

فكر في الأمر مليا، خاصة وأن قراءة الكتب تعد طريقة رائعة للتعلم من الأشخاص الناجحين، الذين ربما كانوا في مكانك الآن ولديهم الكثير لتَعليمك إياه بناءً على تجاربهم الشخصية.

ابدأ مشروعًا تجاريًا عبر الإنترنت

لست مضطرًا لإنشَاء مدونة خاصة لتصبح مليونيرا، ولكنها طريقة جيدة لبدء تحقيق دخل من الانترنت.

تعد الأعمال التجارية عبر الإنترنت طريقة رائعة لبناء علامتك التجارية الشخصية، واكتساب جمهور عبر الإنترنت، وتحقيق دخل لا يعتمد على جدول زمني أو مسمّى وظيفي.

بالنسبة للمواقع المتخصصة، لديك فرصة فريدة لمشاركة معرفتك وخبرتك، وإظهار كيف كانت عمليتك وأخطائك ودروسك و مكاسبك.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك تحقيق الدخل من خلال هذه العملية.

وفي حال كنت تشك في إمكانية البدء بإنشاء موقع الويب الخاص بك، فتذكر ما قاله Jim Rohn، المنظّر الأبرز للاقتصاد الأمريكي في أحد كتبه:

” لا تثق في ذاكرتك، عندما تسمع شيئًا ذا قيمة، اكتبه، عندما تصادف شيئًا مهمًا، اكتبه. خذ وقتك في تدوين الملاحظات واحتفظ في مذكرتك الخاصة”.

في الختام، إذا كنت تريد حقًا تحقيق الاستقلال المالي، فينبغي عليك مراجعة أسْرار عقلية المليونير هذه والبدء في تطبيق التغييرات في حياتك.

تذكر أنه عليك فقط وضع بعض هذه النصائح موضع التنفيذ لتتجه نحو المسار الذي تبحث عنه للوصول إلى الهدف، فالأمر كله يتعلق باتّخاذ مَوقف جدّي.