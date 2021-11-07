5 أبواب سرية مغلقة حول العالم لم تفتح بعد! (صور)

يوجد في العالم 5 أبواب سرية مغلقة لم تفتح بعد، تمثل هذه الأبواب تذكرتنا للدخول إلى عالم غير مسبوق من السحر والغموض.

فإذا كنت قد شاهدت على سبيل المثال سلسلة “سجلات نارنيا” فستتذكر كيف أن الإبنة الصغيرة لوسي وجدت خزانة ملابس بها باب نقلها إلى عالم نارنيا العجيب والسحري.

وفي تقرير، استعرض موقع “ذي ساكند إنغل” 5 أبواب سرية مغلقة، فدعونا نتعرف على الأسباب معا، وسبر ماضيها الغامض، وما هو موقف العالم من ذلك:

تاج محل بالهند

استغرق بناء هذا القصر حوالي 20 عامًا ويُعتقد أن به بعض أبواب غامضة مقفلة بحيث لا يدخلها أحد.

إجماليا، يحتوي هذا القصر على 1089 غرفة ولكن بعضها ظل مخفيا عن الجميع.

هذه الأبواب المغلقة تجعلنا نتساءل ماذا يوجد ورائها.

غرفة رخام

من بين النظريات المختلفة، تقول أحدها أن الغرف مبنية من الرخام وأن التعرض المفرط لثاني أكسيد الكربون يمكن أن يحولها إلى كربونات الكالسيوم.

الأمر الذي يجعل الأبراج الأربعة حول تاج محل مهددة بالانهيار. ولنفس السبب، لا توجد تهوية في هذه الغرف.

وتقول نظريات أخرى أن ممتاز محل قد تم دفنها داخل تلك الغرف وأن جثتها موجودة هناك في نفس الحالة التي كانت عليها عند وفاتها.

تمثال أبو الهول بالجيزة بمصر

تم بناء هذا التمثال بالجيزة قبل 4500 عام. وقد شارك في بنائه 100 عامل على امتداد ثلاث سنوات.

يكمن سر أبو الهول في وجود غرفتين مستطيلتين على عمق 25 قدمًا (7.6 م) وقد تم اكتشاف هذه الغرف – التي تقع تحت أقدام التمثال – بواسطة أجهزة قياس الزلازل ويرى الباحثون أن لهذه الغرف مدخلين لكنهما مغلقان.

قاعة السجلات

وقد قام المسؤولون الحكوميون بالحد من إجراء المزيد من الأبحاث، وهكذا فإن ما يكمن خلف الأبواب يظل لغزا.

ومع ذلك، تقول بعض النظريات أن باب الغرفة يقودنا نحو “قاعة السجلات”.

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يقال إن تلك القاعة تحتوي على وثائق سرية تمكن المصريون عبرها من تسجيل تاريخ قارة أتلانتس المفقودة.

معبد بادمابهاسوامي بالهند

لدى الهند باب غامض آخر لم يتم فتحه منذ القرن السادس عشر.

إذ يقع معبد بادمابهاسوامي في ثيروفانانثابورام وهو مزار مقدس لمها فيشنو تم بناؤه في القرن السادس عشر وبعد ذلك قام ملوك ترافانكور المعروفون بثروتهم بتجديده.

يحتوي المعبد على ستة أقبية من A إلى F وظلت مغلقة حتى عام 2011 عندما تم فتح 5 خزائن من أصل 6 حيث تم العثور على كنوز من الذهب والجواهر إلى جانب العملات المعدنية والأصنام.

تريليون دولار

إن القيمة المقدرة للثروة كانت تريليون دولار .

ويعتبر المبلغ خيالياً، الأمر الذي يجعلك تتساءل عن سر القبو السادس الذي ظل موصدا حتى يومنا باثنين من الثعابين العملاقة وليس له مزلاج.

ونُسجت حول ذلك أساطير كتلك التي تقول أنه في الثلاثينيات من القرن الفارط حاول بعض غزاة المعابد الدخول إلى القبو لكنهم لم ينجحوا بسبب الكوبرا الرهيبة التي خرجت من العدم.

أسطورة أخرى تقول بأن الباب محمي بواسطة لعنة قاتلة.

بانف سبرينغز بكندا

لا تقتصر الأبواب المغلقة على المعابد فحسب، فهناك بعض القصور والفنادق بها أبواب مغلقة أيضا من ذلك فندق بانف سبرينغز الذي يقع في كندا إذ يحتوي بدوره على لغز.

ظهرت العديد من قصص الأشباح داخل هذا الفندق على مر السنين مثل Sam McCauley-the bellman، العروس الراقصة، الغرفة 870.

وتقر إدارة الفندق بصحة هذه القصص باستثناء تلك المتعلقة بالغرفة الغامضة 873 والتي لا يُسمح لأي ضيف بدخول الغرفة بما في ذلك موظفي الفندق.

غرفة بدون باب

ذلك أن هذه الغرفة لا باب لها في الطابق الثامن ولكن بدلاً من ذلك، تجد جدارا طويلا ممتد في المكان الذي كان من المفترض أن يكون فيه الباب.

ومع ذلك، عندما تطرق على الحائط يكون أجوفًا مما يؤكد وجود غرفة خلف الجدار الملصق.

وتقول الأسطورة أنه في عام 1928 وقع حادث مروع، حيث قام زوجان وابنتهما بتسجيل وصولهم الى الفندق ولكن لاحقا لم يخرج أحد منهم من هذا الفندق.

ويقال أن الأب قتل زوجته وابنته قبل أن ينتحر.

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منذ ذلك اليوم، اشتكى الضيوف الذين حجزوا الغرفة 873 من صراخ الفتاة وبصماتها الدموية على المرآة، ونتيجة لذلك، تم إغلاق هذه الغرفة.

ضريح إمبراطور تشين الأول تشين شي هوانغ بالصين

توفي تشين شي هوانغ، المعروف اليوم باسم الإمبراطور الأول، في عام 210 قبل الميلاد وظل مدفونًا تحت الرمال لمدة 2000 عام.

وكان هذا الإمبراطور يطمح في احتلال جميع الدول المتحاربة الست في الصين القديمة.

وقام هذا الإمبراطور بوضع حدًا للإقطاع كما وحد البلاد تحت حكم أسرته.

جندي من الطين

في عام 1974، كان بعض المزارعين يحفرون بئرًا بالقرب من العاصمة الصينية القديمة شيانيانغ عندما اكتشفوا تمثال غريبا “جندي من الطين”.

كشف مشروع التنقيب الذي استمر لأكثر من 4 عقود أن عدة آلاف من الجنود كانوا يحمون ضريح الإمبراطور.

وفقًا للباحثين، قد يكون هناك حوالي 8000 تمثال لجنود وحتى الآن تم الكشف على 2000 منها.

قصور وأبراج

وباستخدام تقنيات عالية مثل الاستشعار عن بعد، ورادار اختراق الأرض، وأخذ العينات الأساسية، قدم العلماء أبحاثًا متطورة.

إن قبر الإمبراطور أكبر بكثير مما يُعتقد – حوالي 38 ميلاً مربعاً. ومع ذلك، فإن ما يكمن في الداخل هو لغز وسيبقى كذلك.

إن التخمين الوحيد حتى الآن هو ما كتبه مؤرخ أسرة هان سيما تشيان في سجلاته التاريخية.

وبحسب سيما تشيان، فإن الضريح يحتوي على قصور وأبراج بالإضافة إلى الكنوز.