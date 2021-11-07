وست هام يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي(فيديو)

نجح فريق وست هام يونايتد في تحقيق الفوز الثمين على نظيره ليفربول بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين. في قمة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وست هام يونايتد والثلاثية الثمينة

وجاء الهدف الأول لصالح فريق وست هام يونايتد بعد ارتكاب حارس ليفربول أليسون بيكر الخطأ. مسجلاً الهدف في شباك مرماه في الدقيقة ال4، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة بابلو فورنالس في الدقيقة ال67 بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى الريدز.

وفي الدقيقة ال74 عن طريق كورت زوما خلال هجمة مرتدة سريعة. لفريق وست هام يونايتد، ليسجلها اللاعب بقوة على يمين شباك المرمى.

ليفربول وهدفين في شباك وست هام

وأحرز فريق ليفربول هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال41 عن طريق ترنت ألكساندر أرنولد. سجله اللاعب بقوة في شباك وست هام، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال83. عن طريق ديفوك أوريجي سددها بقوة على يسار حارس المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق وست هام على ليفربول بالثلاثية الثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة فريق ليفربول

ودخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف .وست هام يونايتد، حيث كان في حراسة المرمى أليسون بيكر.

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بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط آتى كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب. كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق وست هام يونايتد

ولعب فريق وست هام في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ليفربول، حيث تواجد في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: كورت زوما، فلاديمير كوفال، آرون كريسويل، عيسى ديوب، وفي وسط الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: ميكائيل أنطونيو، مارك نوبل، ديكلان رايس، أما في هجوم الفريق جاء ثنائي اللاعبين، سعيد بن رحمة، جارود بوين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق وست هام يونايتد بعد هذا الفوز في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 26 نقطة، كما وتجمد رصيد منافسه ليفربول عند 22 نقطة في المركز الرابع خلال منافسات الموسم الجاري.