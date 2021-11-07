نصائح ذهبية لتجنب نزلات البرد نهائياً هذا الشتاء

تتضمن “استراتيجيات بريتس” لتجنب نزلات البرد وأمراض الشتاء الأخرى هذا العام مسح مقابض الأبواب، والحصول على مزيد من النوم، وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل.

وبحسب تقرير لموقع “ميرور” ترجمته (وطن)، فقد وجدت دراسة أجريت على 2000 بالغ، أن 58 في المائة يعتقدون أن جهاز المناعة لديهم ضعيف بسبب شهور من العزلة بسبب الوباء.

نتيجة لذلك، سيتخذ 43 في المائة خطوات إضافية ضمن جملة نصائح لتجنب نزلات البرد ولحماية أنفسهم بشكل أفضل على أمل منع المرض هذا الشتاء.

وتشمل هذه الخطوات أيضًا الاستمرار في الاحتياطات من الوباء، مثل ارتداء الكمامات واستخدام معقم اليدين وتجنب الأماكن العامة المزدحمة.

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تشمل الطرق الأخرى البقاء في مناطق جيدة التهوية، وتناول الأطعمة التي تقوي المناعة مثل البرتقال والسبانخ، وشرب الكثير من الماء.

الدراسة التي تمت بتكليف من شركة الرعاية الذاتية “Perrigo UK & Ireland”، وجدت أن 88 في المائة يعتقدون أن الوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء مهمة.

الشتاء و نزلات البرد

وقالت لوري دي براور، المتحدثة باسم الشركة: “لقد ارتبط فصل الشتاء منذ فترة طويلة بالسعال ونزلات البرد. لكن النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تشير إلى أن الناس بدأوا يفكرون مرتين في اتباع عاداتهم المعتادة عندما تنتشر أمراض الشتاء.”

وتابعت:”لقد تعلمنا من الأشهر الثمانية عشر الماضية أن الوقاية من أعراض مثل هذه الحالات وإدارتها. يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تقليل التأثير ليس فقط على أنفسنا ولكن على خدمات الصحة العامة لدينا أيضًا.”

وأوضحت:”مهما كان أسلوبك في اتخاذ الاحتياطات في الأماكن العامة. فإن إدراكك لكيفية إدارة الأعراض بنفسك من خلال العلاجات الصحيحة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية هو أمر إلزامي أكثر من أي وقت مضى.”

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ويعتقد 40 في المائة أن هذه الأمراض من المرجح أن تكون أكثر شيوعًا هذا الشتاء مقارنة بالأعوام السابقة.

ومع ذلك ، فإن 54 في المائة مصممون على عدم السماح لأمراض الشتاء بإعاقة ظهورهم هذا العام .

بينما يحرص 47 في المائة على تعويض الوقت الضائع بسبب الوباء.

الإناث أكثر تأثراً

ووجدت الدراسة، التي أجريت عبر شركة أبحاث واستطلاعات الرأي OnePoll، أن الإناث أكثر تأثراً بشأن نزلات البرد من الذكور (21 في المائة مقابل 18 في المائة). لكن كلاهما متفق على أن الرجال يعانون عمومًا من أعراض أسوأ.

ويميل الجيل الأكبر سنًا إلى تحمله، بينما يشتكي جيل الألفية أكثر من أعراض البرد والإنفلونزا.

ومع ذلك ، لا يعرف 72 في المائة من المرضى نوع السعال الذي يعانون منه ويبحثون عن العلاجات دون معرفة ما إذا كان الدواء الذي يتناولونه سيخفف بالفعل من أعراض السعال المحددة لديهم.

وفي هذا السياق قالت “فرح علي”، الصيدلانية المشرفة في صيدلية ورمان فريد، وصيدلية بيريغو التعليمية: “سيؤثر شتاء هذا العام على الجميع بشكل مختلف في ضوء 18 شهرًا صعبة.”

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وذكرت: “ما نراه هو فجوة بين أولئك الذين سيواصلون توخي اليقظة وأولئك الذين يريدون مواجهة العالم مرة أخرى بثقة.”

وقالت: “مهما كان ما تفضله ، هناك طرق بسيطة لحماية نفسك وأحبائك بشكل أفضل”.

واشارت إلى أنه “يمكن للأدوية الصحيحة التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف أعراض انتشار المرض. وتساعد في منع تأثير الفيروسات والبكتيريا في المقام الأول.”

نصائح لتجنب نزلات البرد هذا الشتاء:

لبس القناع عند الخروج في الأماكن العامة.

كثرة استخدام معقم اليدين.

تناول الأطعمة المعززة للمناعة مثل البرتقال والسبانخ.

تجنب الأماكن العامة المزدحمة مثل محلات السوبر ماركت، وتجنب المواصلات العامة.

الحصول على قسط إضافي من النوم.

الإكثار من شرب الماء.

غسل اليدين بشكل متكرر، مع الحفاظ على البقاء دافئا، وكثرة استخدام مطهر الأنف.

أخذ الأدوية المسكنة، ومسح مقابض الأبواب، وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

التأكد من وجودك في مناطق جيدة التهوية عندما تكون في الداخل.

تناول خمس فواكه وخضروات في اليوم.

ممارسة الكثير من التمارين، والحصول على لقاح الأنفلونزا الأحدث.

وأيضا العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، ووجود مناديل ورقية عليك في جميع الأوقات.