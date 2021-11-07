ميلان يتعادل أمام الجار إنتر ميلان في قمة ديربي “ميلانو” (شاهد)

تعادل حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان أمام منافسه ميلان بهدف لكليهما في قمة الديربي الإيطالي “ميلانو”. والذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” سان سيرو”.

ميلان والتعادل أمام إنتر ميلان

وأحرز فريق إنتر ميلان الهدف الأول في شباك جاره الميلان في قمة الديربي الإيطالي. عن طريق اللاعب هاكان أوغلو في الدقيقة ال11 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسجلها بقوة في شباك مرمى الميلان.

كما وسجل فريق ميلان هدف تقليص الفارق والتعادل في المباراة المثيرة في الدقيقة ال17 بعد ارتكاب مدافع فريق إنتر ميلان ستيفان دي فريج الخطأ وتسجيل هدف في شباك مرماه، لينتهي لقاء القمة بين كلا الجارين بالتعادل الإيجابي لكليهما.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين كلا المنافسين طيلة أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد في هز الشباك حتى الدقائق الأخيرة والمثيرة من لقاء قمة الديربي الإيطالي.

تشكيلة فريق ميلان

ولعب المدرب ستيفانو بيولي بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب إنتر ميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

An intense derby comes to an end with the spoils shared 🛑 Finisce in pareggio il primo derby della stagione 🛑#SempreMilan #MilanInter @Acqua_Lete pic.twitter.com/luX1hXj94D — AC Milan (@acmilan) November 7, 2021

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أما في دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، أليساندرو فلورينزي، تيو هرنانديز، سيمون كيير، بينما آتى في وسط الفريق كلاً من: فرانك كيسييه، ساندرو تونالي، صامويل كاستييخو، كما وجاء في هجوم الفريق ثلاثي اللاعبين، أوليفيه جيرو، جونيور ميسياس، إبراهيموفيتش.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ودخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية أمام منافسه ميلان، فقد كان في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو دارميان، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 32 نقطة، كما وجاء فريق إنتر ميلان في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.