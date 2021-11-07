“ميس موتورز” .. هذه أول سيارة كهربائية عمانية بها تقنيات لامبورغيني وفيراري

ستكون سيارة “ميس موتورز” أول سيارة كهربائية عمانية، باكورة ما ستنتجه شركة “ميس” العمانية الناشئة للسيارات، والتي تأمل في إنتاج سيارات كهربائية مصنوعة في سلطنة عمان بحلول نهاية عام 2023.

وبحسب صحيفة “مسقط ديلي” الناطقة بالإنجليزية، فقد أعلنت شركة “ميس” للسيارات عن سيارتها الكهربائية “ميس موتورز” في حدث أقيم في “إكسبو 2020” بدبي مؤخراً.

ووقعت الشركة أول اتفاقية استثمار كبيرة لها مع الصندوق العماني للتكنولوجيا.

أول سيارة كهربائية عمانية

من جانبه، قال حيدر بن عدنان الزعابي، الشريك المؤسس لشركة “ميس” للسيارات: “نحن فخورون بتوقيع الاتفاقية مع الصندوق العماني للتكنولوجيا لخلق شرارة أولى لنا في العالم.”

واضاف:”نحن نسير برؤية لتغيير قطاع السيارات من خلال ابتكار سيارة مميزة وفريدة من حيث الشكل والمفهوم”.

وبحسب “الزعابي” فإن سيارة “ميس موتورز” الكهربائية هي بداية قطاع جديد وواعد في السلطنة.

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وفي حديثه لصحيفة “مسقط ديلي” قال: “أعلن توقيع الاتفاقية في معرض دبي عن سيارة ميس للعالم. لقد كانت مناسبة لبدء منتج عماني مبتكر تم بناؤه بأيدي عمانية وبدعم من المعرفة التقنية العمانية”.

كما لفت “الزعابي” أيضا إلى أن الخبراء في شركات السيارات العالمية مثل “تسلا ومازيراتي وبي إم دبليو وبورش”، قد أعجبوا بتصميم سيارة ميس موتورز. وقالوا إنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في قطاع السيارات العالمي.

وتحتوي السيارة المرتقبة ذات المقعدين على شاشة عرض كبيرة مزودة بأدوات تحكم لمعظم الوظائف. بما في ذلك تنشيط مكيف الهواء وفتح الباب.

ويمكن شحن البطارية في المنزل ولديها نطاق قيادة يصل إلى أكثر من 500 كيلومتر.

تقنيات لامبورغيني وفيراري في السيارة العمانية

كما أن جسم السيارة مصنوع من ألياف الكربون. والسيارة “محملة بالكثير من التقنيات المشابهة للسيارات العالمية مثل لامبورغيني وفيراري”.

ويتعاون فريق “Mays Motors” مع خبراء من جميع أنحاء العالم على نموذج أولي ليتم عرضه في إكسبو 2020 دبي في فبراير 2022.

وقال “الزعابي” إنه بدأ العمل على فكرة السيارة الكهربائية في عام 2019 وواجه العديد من التحديات منذ ذلك الحين.

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وأوضح:”صنع سيارة بمواصفات عالمية ليس بالأمر السهل. لكننا ملتزمون بمهمتنا وسافرنا إلى بلدان أخرى لإلقاء نظرة فاحصة على صناعة السيارات”.

كما أن الحصول على الموافقة على المشروع من الجهات المعنية لم يكن سهلاً. قال الزعابي “لقد جاء ذلك بعد عدة جولات من المناقشات والتفسيرات وراء مشروعنا”.

وبدأت الشركة العمل في مصنع صغير في بركاء.

وأوضح الزعابي أن الإنتاج سيبدأ في نهاية عام 2023. وستشمل المرحلة الأولى إنتاج 100 سيارة.

وتابع:”نتوقع أن نصنع حوالي ستمائة سيارة في السنوات الخمس الأولى”.

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وفي نهاية حواره شكر “الزعابي” وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والصندوق العماني للتكنولوجيا وشركة نور مجان على دعمهم.

كما يأمل أن يساهم تصنيع سيارات “ميس موتورز” في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المتعلقة بقطاع السيارات في السلطنة.

فضلا عن استغلال المواد الخام المتوفرة محليًا، وخلق أكثر من 800 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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