ميسي يتبادل قبلات حارة مع زوجته أمام برج إيفل وجورجينا تعلّق (صور)

نشرت عارضة الأزياء أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسيّ، صوراً رومانسية، جمعتها، أما برج إيفل الشهير في العاصمة باريس.

وظهرت أنتونيلا بفستان أسود مفتوح عند منطقة الفخذ. بينما احتضنها ميسي وتبادل معها القبلات الحارّة.

وعلّقت عارضة الأزياء على الصورة التي نشرتها في حسابها بـِ”انستغرام” بعبارة: “انا احبك جدا جدا حبيبي”.

اقرأ أيضاً: “عشاء باريسي” .. ميسي ينشر صورة “جريئة” لزوجته بفستانها المكشوف!

وكان ردّ ميسي على زوجته، بوضع رمز “قلب حب” في تعليق على الصور.

كما شاركت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التعليق على الصورة الرومانسية لميسي وزوجته. ووضعت لهما إعجاباً، ورمز “قلب حب”.

منزل ليونيل ميسي الفاخر معروض للبيع

في سياقٍ آخر، كشفت وسائل إعلام إسبانية عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا بيع منزله الفاخر الواقع في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بعد أقل من عام على شرائه.

اقرأ أيضاً: عارضة أزياء برازيلية تعرض مبلغ خيالي لالتقاط صور عارية مع منديل ميسي (صور)

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد اشترى منزل فاخرًا في مدينة ميامي في شهر إبريل الماضي مقابل 7.3 مليون دولار.

وبينت، أن منزل البرغوث الأرجنتيني يضم 4 غرف نوم و4 حمامات.

كما أن مساحة منزله تبلغ نحو 2100 أقدام مربعة، مع تواجد شرفة ذات إطلالة خلابة.

بينما ربطت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، حينما اشترى البرغوث الأرجنتيني المنزل الفاخر، باحتمال الرحيل عن ناديه السابق برشلونة واللعب في صفوف نادي انتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم آنذاك.

وأردفت الصحيفة، ” ليونيل ميسي قرر بيع ذلك المنزل الفاخر في ميامي بمبلغ 7.8 مليون دولار أمريكي”.

ويمتلك الأرجنتيني عقار آخر في مدينة ميامي، كان قد اشتراه اللاعب في عام 2019 مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.

من جانب أخر، فقد غاب ليونيل ميسي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان. أمام منافسه أر بي لابيريغ الألماني بسبب الإصابة . في منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

كما وتأهل فريق باريس سان جيرمان رغم التعادل أمام لابيريغ الألماني إلى الدور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.