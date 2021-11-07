موعد مباراة ميلان والإنتر في قمة الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

يخوض فريق ميلان مباراة قمة القوة والإثارة أمام الجار الإنتر ميلان مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية. عشر من الدوري الإيطالي، والذي سيجمع كلا الفريقين على أرض ملعب ” سان سيرو”.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان

وستقام مباراة القمة بين فريق ميلان ونظيره الإنتر في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا، السودان عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة. الثانية عشر إلا ربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة عشر إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين على القناة الرسمية للدوري الإيطالي ” الكالتشيو” على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الدوري الإيطالي إلى اتفاق لبث مباريات منافسات. للدوري الممتاز للموسم الجاري حتى الآن.

📊 Find out facts and figures about the #MilanInter derby in this week's Next Up 🔜 🔜 Avviciniamoci al Derby di domani sera attraverso queste statistiche 📊 #SempreMilan @BitMEX pic.twitter.com/RYxZcwk8Y3 — AC Milan (@acmilan) November 6, 2021

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنافسين، عبر القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي .لكرة القدم الناطقة بالعربية على اليوتيوب، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة فريق ميلان

وسيلعب المدرب ستيفانو بيولي بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام حامل اللقب إنتر ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، أليساندرو فلورينزي، تيو هرنانديز، سيمون كيير، بينما سيأتي في وسط الفريق كلاً من: فرانك كيسييه، ساندرو تونالي، صامويل كاستييخو، كما وسيكون في هجوم الفريق .ثلاثي اللاعبين، أوليفيه جيرو، جونيور ميسياس، إبراهيموفيتش.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية أمام منافسه ميلان، حيث سيكون في حراسة .المرمى سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو دارميان، وفي هجوم الفريق. سيعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وجاء فريق ميلان في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 31 نقطة، متساويًا مع فريق نابولي المتصدر. بنفس الرصيد من النقاط، كما وأتى منافسه إنتر ميلان في المركز الثالث. برصيد 24 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.