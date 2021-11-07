أول ظهور لنادين بعد عملية شد المؤخرة watanserb.com
نادين نجيم تنشر صورة جريئة بعد شد المؤخرة
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شاهد نادين نجيم تنشر صورة جريئة في أول ظهور بعد عملية شد المؤخرة!

كتب رفيف عزيز
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شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جمهورها، أول صورة لها بعد عملية شد المؤخرة التي أجرتها قبل أيام.

نادين نجيم: الحرية لا تقدر بثمن

وظهرت نادين في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، بفستان أسود قصير جداً، يشبه في تصميمه ملابس النوم.

واستكملت نادين إطلالتها بقميص أبيض، فوق الفستان، وجلست بوضعية جريئة على الكرسي لالتقاط الصورة.

وعقبت نادين: ” الحرية لا تقدّر بثمن … عش حياتك احترم غيرك ولا تؤذي احد “.

نادين نجيم بأحدث جلسة تصوير 

وسبق أن أثارت نادين الجدل بوضعية جلوسها حين استعرضت أناقتها وأنوثتها، بجلسة تصوير قبل أيام.

وارتدت الفنانة اللبنانية فستاناً قصيراً بنقشة النمر، تميز بوجود أكمام، وفتحة صدر على شكل v، وفتحة لدى البطن.

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واستكملت نادين إطلالتها بحذاء أحمر عالي، وبعض المجوهرات، تاركةً شعرها منسدلاً.

 

نادين نجيم في جلسة تصوير مثيرة

وعقبت نادين على الصور: “بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر و اهل مصر بتشرف بوجودي معكم احلا ناس”.

كما تابعت: “شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً”.

لكن وضعية تصوير نادين نجيم، بالاستلقاء على أريكة، عرضتها للانتقادات، وشبهها البعض بكيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع.

شد المؤخرة!

وفي سياق آخر، نشرت حسابات فنيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، جريء لنادين خلال جلسة شدّ المؤخرة، في احد المراكز المتخصصة.

وظهرت نادين نجيم في المقطع، وهي مستلقية على بطنها، بينما تم وصل جهاز شدّ المؤخرة بها.

ودار بين الفنانة اللبنانية وبين الأخصائي حديث، وصفت خلاله شدةّ الأم نتيجة الشدّ بالضربات الكهربائية.

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نادين تكشف سر جمالها

وقبلها بأيام، انتشر مقطع فيديو للفنانة نادين نجيم، كشفت فيه مفاجأة غير متوقّعة،حيث قالت إنّ سرّ جمالها هو “البوتكس والفيلر” وليس الرياضة والنوم وشرب المياه.

ودعت نادين نجيم الفتيات لعمل “البوتكس والفيلر”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مناسبة تختص بالجمال في مصر.

 

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رفيف عزيز

رفيف عزيز محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والغجتماعية في الوطن العربي

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