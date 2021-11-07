زوجة السلطان هيثم السيدة عهد البوسعيدية تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

لفتت زوجة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، الأنظار، في حدث ظهورٍ لها.

وحظيت إطلالة زوجة السلطان هيثم بتفاعلٍ واسع من قبل العمانيين الذين أشادوا بالسيدة عهد البوسعيدية، وجهودها الملموسة.

واليوم، الأحد، ظهرت السيدة عهد البوسعيدية في حفل تدشين المنتج التمويلي الخاص بالمرأة الريفية “ريفي” بدار الفنون الموسيقية في العاصمة مسقط.

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظم – حفظها الله ورعاها- تتفضل برعاية حفل تدشين المنتج التمويلي الخاص بالمرأة الريفية " ريفي " بدار الفنون الموسيقية بمسقط ويهدف المنتج إلى دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال النسائية في المناطق الريفية بمختلف محافظات سلطنة عُمان pic.twitter.com/XhCGkCEVdt — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) November 7, 2021

كما رعت زوجة السلطان هيثم حفل التدشين، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال النسائية في المناطق الريفية بمختلف محافظات سلطنة عمان.

📸 | صور من رعاية #السيدة_الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظم – حفظها الله ورعاها- حفل تدشين المنتج التمويلي الخاص بالمرأة الريفية بدار الفنون الموسيقية بمسقط. pic.twitter.com/f8vpqMju3o — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) November 7, 2021

وتصدر وسم “#السيدة_الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

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ونشر العديد من العمانيين صور زوجة السلطان من حفل “ريفي” مع عبارات الإشادة والثناء بدورها الفاعل في المجتمع العماني.

#السيدة_الجليلة

حرم جلالة السُّلطان المعظم – حفظها الله ورعاها… جميلة القلب والقالب…. pic.twitter.com/Gzy0G1OzhS — شريفة البرعمية| Sharifa AlBarami (@SharifaAlBarami) November 7, 2021

شمعة السلطان هيثم وشمس سلطنة عمان السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي

الله يحفظها 💕#السيدة_الجليلة pic.twitter.com/Mt9LPgA5IL — علوووش🇴🇲 (@Aloosh_official) November 7, 2021

ووصفت مغرّدة باسم “سارة” إطلالة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، بأنها “إطلالة راقية وأنيقة لأجمل سيدة.”

كما كتبت أميرة المعمري:”حفظ الله أم الوطن #السيدة_الجليلة عهد بن عبدالله.”

حفظ الله أم الوطن #السيدة_الجليلة عهد بن عبدالله pic.twitter.com/Tj8Mztq7bW — أميرة المعمري (@amiralmam) November 7, 2021

عهد البوسعيدية ويوم المرأة العمانية

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، لاقت رسالة تهنئة من “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، لنساء عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية. الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، تفاعلا كبيرا بين نشطاء السلطنة وتصدر وسم باسم زوجة السلطان تويتر سلطنة عمان.

الرسالة التي بعثتها زوجة السلطان عهد البوسعيدية، في شكل رسالة نصية عبر الهاتف جاء فيها:”بمناسبة يوم المرأة العمانية الموافق السابع عشر من أكتوبر. نوجه تحية شكرٍ وتقديرٍ لكل امرأةٍ تعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتساهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقاً من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين، وفي كافة الظروف الاعتيادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.”

وتابعت وفق ما رصدت (وطن):”سائلةً الله عز وجل، لكل امرأةٍ على هذه الأرض الطيبة التوفيق والسداد والمزيد من المشاركة الفاعلة. في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان.”

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كما لاقت رسالة زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين. الذين أثنوا على اهتمامها بالمرأة العمانية والجانب الاجتماعي والحرص على التواصل مع المواطنين بشكل عام.

أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عمان

ويشار إلى أن أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق، كانت بتاريخ 17 أكتوبر من العام الماضي 2020.

•.. #السيدة_الجليلة ..•

حفظكم الله

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حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية وقامت #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها – بتسليمهن .

🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/weuVwxXUIu — M.Zaabanoot (@zaabanoot) October 17, 2020

ووقتها نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية. وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

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ووفق مقاطع فيديو وصور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء العمانيين، ظهرت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وقتها وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط.

🔴 السيدة الجليلة حرم صاحب الجلالة السلطان المعظم تهنئ المرأة العمانية في يومها السنوي، مقَدرة إسهاماتهن الفاعلَة في بناء #عمان

قراءة : عايدة بنت عيسى الزدجالية

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وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع العماني.

بينما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”، بحسب قولها.