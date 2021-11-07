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زوجة السلطان هيثم السيدة عهد البوسعيدية تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

كتب باسل النجار
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لفتت زوجة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، الأنظار، في حدث ظهورٍ لها.

وحظيت إطلالة زوجة السلطان هيثم بتفاعلٍ واسع من قبل العمانيين الذين أشادوا بالسيدة عهد البوسعيدية، وجهودها الملموسة.

واليوم، الأحد، ظهرت السيدة عهد البوسعيدية في حفل تدشين المنتج التمويلي الخاص بالمرأة الريفية “ريفي” بدار الفنون الموسيقية في العاصمة مسقط.

كما رعت زوجة السلطان هيثم حفل التدشين، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال النسائية في المناطق الريفية بمختلف محافظات سلطنة عمان.

وتصدر وسم “#السيدة_الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة.

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ونشر العديد من العمانيين صور زوجة السلطان من حفل “ريفي” مع عبارات الإشادة والثناء بدورها الفاعل في المجتمع العماني.

ووصفت مغرّدة باسم “سارة” إطلالة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، بأنها “إطلالة راقية وأنيقة لأجمل سيدة.”

كما كتبت أميرة المعمري:”حفظ الله أم الوطن #السيدة_الجليلة عهد بن عبدالله.”

عهد البوسعيدية ويوم المرأة العمانية

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، لاقت رسالة تهنئة من “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، لنساء عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية. الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، تفاعلا كبيرا بين نشطاء السلطنة وتصدر وسم باسم زوجة السلطان تويتر سلطنة عمان.

الرسالة التي بعثتها زوجة السلطان عهد البوسعيدية، في شكل رسالة نصية عبر الهاتف جاء فيها:”بمناسبة يوم المرأة العمانية الموافق السابع عشر من أكتوبر. نوجه تحية شكرٍ وتقديرٍ لكل امرأةٍ تعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتساهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقاً من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين، وفي كافة الظروف الاعتيادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.”

وتابعت وفق ما رصدت (وطن):”سائلةً الله عز وجل، لكل امرأةٍ على هذه الأرض الطيبة التوفيق والسداد والمزيد من المشاركة الفاعلة. في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان.”

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كما لاقت رسالة زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين. الذين أثنوا على اهتمامها بالمرأة العمانية والجانب الاجتماعي والحرص على التواصل مع المواطنين بشكل عام.

أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عمان

ويشار إلى أن أول إطلالة رسمية للسيدة عهد البوسعيدية زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق، كانت بتاريخ 17 أكتوبر من العام الماضي 2020.

ووقتها نشرت وسائل إعلام عمانية أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية. وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

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ووفق مقاطع فيديو وصور متداولة على نطاق واسع بين النشطاء العمانيين، ظهرت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وقتها وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع العماني.

بينما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”، بحسب قولها.

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باسل النجار

باسل النجار حاصل على بكالريوس صحافة واعلام وهو كاتب ومحرر صحفي متمرس. مهتم بالشؤون العربية والسياسية ومتابع ومحلل جيد لتغطيات مواقع التواصل الاجتماعي. باسل النجار التحق في صحيفة وطن عام ٢٠١٦ ويعمل في الصحيفة محرر ومراسل

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