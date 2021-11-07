ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان الصعب على بوردو

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الصعب على منافسه بوردو، بثلاثة أهداف ثمينة. مقابل هدفين، في مباراة مثيرة بين كلا المنافسين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان وبوردو

وأحرز فريق باريس سان جيرمان أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال26 عن طريق نيمار جونيور بتسديدة قوية. سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء على يمين شباك المرمى، كما وسجل ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال43. مع نهاية الشوط الأول سددها بطريقة رائعة داخل شباك فريق بوردو.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة ال63 في هجمة مرتدة سريعة. سددها اللاعب بأقدامه بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء، كما وسجل فريق المنافس بوردو في الدقيقة ال78 عن طريق ألبرت إليس بتمريرة عرضية استغلالها اللاعب وسددها في شباك المرمى.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البديل مع نهاية المباراة عن طريق مباي نيانغ، لينتهي اللقاء المثير بين كلا المنافسين. بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما جاء فريق نيس في المركز الثاني. برصيد 24 نقطة.

كما وآتى فريق نيس في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق رين برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أولمبيك. ليون بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس، كما وجاء فريق أنجيه في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الثامن آتى فريق ستراسبورغ برصيد 17 نقطة، متساويًا مع المركزين فريق نانت وموناكو بنفس .الرصيد من النقاط على الترتيب.

اقرأ المزيد: ريال مدريد يتربع على عرش الليغا بعد الفوز على رايو فاليكانو (شاهد)

كما وجاء فريق مونبلييه في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، متساويًا مع فريق ليل الذي آتى في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما جاء فريق لوريان في المركز الثالثة عشر برصيد 15 نقطة.

نهاية المباراة بفوز ثمين في بوردو 👊#FCGBPSG pic.twitter.com/LyFnajdBSC — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) November 6, 2021

وفي المركزين الرابع والخامس عشر فريق تروا وكليرمونت برصيد 13 نقطة، كما وجاء فريق بوردو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحب المركز السابع عشر فريق ريمس برصيد 11 نقطة.

وآتى فريق بريست في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، كما ويليه فريق ميتز برصيد 7 نقاط، بينما آتى في أدنى الترتيب فريق سانت إتيان برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.