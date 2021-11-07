بالأسلحة والمعدات .. هذا البلد ساعد كوريا الشمالية في بناء جيش قوي

مع استمرار كوريا الشمالية في اختبار صاروخ وصفته بيونغ يانغ بأنه “تحذير رسمي” لكوريا الجنوبية، لا يزال شبح الصراع العسكري المفتوح في شبه الجزيرة الكورية يلوح في الأفق على الرغم من جهود واشنطن المستمرة لتعزيز المصالحة بين الشمال والجنوب.

ونشر موقع “ناشيونال انترست” تقريراً، للخبير العسكري مارك ابيسكوبوس، تساءل فيه كيف أصبحت كوريا الشمالية قوة إقليمية رئيسية. سواء من حيث ترسانتها النووية أو من خلال المقاييس العسكرية التقليدية؟.

بحسب الموقع، ركزت التقارير السابقة على الخصائص المميزة لاقتصاد الحرب في كوريا الشمالية.

على وجه الخصوص، سياسة “الجيش أولاً”، التي تعتبر الجيش الركيزة التنظيمية المركزية للمجتمع الكوري الشمالي.

لكن الكثير من الإجابة يكمن في المساعدات الخارجية.

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أولا، القوة العسكرية الكبيرة لكوريا الشمالية لن تكون مستدامة على الإطلاق لولا التدفق المستمر للإعانات الاقتصادية الصينية.

لكن هناك جانبًا مباشرًا أكثر للمساعدات الخارجية لكوريا الشمالية يمر دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير في التعليقات الدفاعية المعاصرة. إذ أنّ صناعة الدفاع في كوريا الشمالية مبنية على الأسلحة والمعدات السوفيتية.

بناء الجيش الكوري الشمالي

ظهرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عام 1948 كنتاج ثانوي لترتيب ما بعد الحرب الذي شهد تقسيم كوريا على طول خط العرض 38 سيئ السمعة. مع استيعاب الشمال والجنوب في مناطق النفوذ السوفيتية والغربية على التوالي.

لم يهدر المكتب السياسي لجوزيف ستالين أي وقت في بناء الجيش الكوري الشمالي. حيث غمره بما قيمته 200 مليون روبل من المساعدات العسكرية بين عامي 1949 و 1952.

وتألفت الشحنات السوفيتية الأولية من 37 دبابة T-34 وعشرات الآلاف من الأسلحة النارية الصغيرة وقذائف الهاون، ومقاتلات Il-10 و Yak-9، وعدة أنواع مختلفة من مدافع الهاوتزر .

بينما تم إرسال حوالي 40،00 جندي سوفيتي ليس فقط لتدريب القوات الكورية الشمالية الناشئة، ولكن لتزويدهم بالدعم القتالي والخبرة الفنية خلال الحرب الكورية 1950-1953.

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بعد فترة ركود دبلوماسية قصيرة خلال فترة الزعيم “خروشيف”، استؤنفت عمليات النقل العسكرية-التكنولوجية السوفيتية إلى كوريا الشمالية بكامل قوتها خلال منتصف الستينيات واستمرت حتى منتصف الثمانينيات.

تلقت القوات البرية لكوريا الشمالية أكثر من ألف دبابة قتال رئيسية من طراز T-55 (يُعتقد أن جزءًا منها قيد الاستخدام حتى يومنا هذا) موزعة على عدة شحنات. لإضافة إلى ترخيص إنتاج T-62 نتج عنه إنتاج خمس دبابات محلية المتغيرات المعروفة باسم Chonma-ho.

لقد تحولت كوريا الشمالية ببطء بعيدًا عن عمليات النقل السوفييتية المباشرة لصالح الإنتاج المحلي.

الحمض النووي السوفييتي

لكن الحمض النووي السوفييتي لا يزال يتغلغل في صناعة الدفاع في بيونغ يانغ. على سبيل المثال، تستعير دباباتهم الرئيسية الحالية Pokpung-ho تأثيرات تصميمية ثقيلة من T-62 و T-72. وحتى أحدث T-90 الروسية.

وفي الوقت نفسه، في قسم الأسلحة الصغيرة، تعتمد البنادق الهجومية من النوع 58 و 68 ذات الإصدار القياسي في كوريا الشمالية على تراخيص كلاشينكوف AK-47 و AKM على التوالي.

حتى أحدث بندقية من النوع 88 تم تصميمها بشكل واضح على غرار طراز AK-74 من الحقبة السوفيتية.

على نفس المنوال، تتكون مساحة كبيرة من القوات الجوية لكوريا الشمالية من أكثر من 200 مقاتلة سوفيتية وروسية. بما في ذلك طائرات MiG-29 و Il-28 و Su-25.

تتكون قوة دفاعها الجوي الحالية بشكل حصري تقريبًا من أنظمة صواريخ أرض-جو سوفيتية وروسية S-200 و S-125 و S-75.

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هناك القليل من الأسئلة التاريخية التي مفادها أن صناعة الدفاع في كوريا الشمالية لم يتم تأسيسها ودعمها فقط من خلال عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية السوفيتية المباشرة على مدى نصف قرن.

ولكن تلك المعدات السوفيتية والسوفيتية المرخصة لا تزال تمثل أحد أعمدة المعدات العسكرية الحالية لكوريا الشمالية قائمة.

ومع ذلك، كان الخليفة الروسي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أقل استعدادًا للعمل كمستفيد عسكري من بيونغ يانغ.

في القرن الحادي والعشرين، سقط هذا الدور بدلاً من ذلك على عاتق جمهورية الصين الشعبية. التي كانت نشطة بشكل متزايد في تأكيد مصالحها الجيوسياسية في منطقة شرق آسيا.