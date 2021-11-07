“أنا رجل شرقي صعيدي”.. منة عرفة تنفصل عن خطيبها قبل أيام من الزفاف!

أعلن الشاب محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة المصرية منة عرفة، بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما.

رجل شرقي صعيدي

وكتب محمود المهدي عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستجرام”: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وحول أسباب الطلاق، شرح مهدي في ستوري آخر قائلاً: “الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب”.

وتابع: “أنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا..الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وزاد طليق منة عرفة: “أكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع”

يا حمرا يا قرعة!

لكن مهدي حذف هذا الستوري قبل مرور 24 ساعة عليه.

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كما نشر محمود صورة بطيخة منقوش عليها كلمة زواج، وعلق ساخراً: ” يا حمرا يا قرعة، فين صاحب المثل ده”.

من جهتها، أكدت منة عرفة الخبر عبر “ستوري” على حسابها في “إنستجرام” كتبت فيه: “كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع.

غزل وحب قبل أيام

والمفارقة أن منة ومحمود ظهرا مؤخراً بفيديو نشره الأخير عبر “انستجرام”، وهما يرقصان.

وعقب حينها: “أنا شوفتك قلبي دق دودودق دودودق عشانك قلبت التيك توك منة”.

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بينما تغزلت منة بمحمود قائلة: “إلى زوجي و رجل احلامي، في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه انك رجل مفيش منه كتير”.

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وتابعت: “في كل لحظه حلوه بتعدي ما بينا بنبهر ب اد ايه انا انسانه محظوظة و ربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك”.

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وزادت منة: “انت العوض الي كنت مستنياه طول حياتي ، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن ، جيت بدلت كل الحزن و الوجع و الخوف ب حب و امان”.

أجدع رجل

ووصفت منة طليقها في حينها بأنه “أرجل وأجدع وأحن وأحلى” رجل رأته في حياتها.

وأقام الثنائي عرفة والمهدي عقد قرانهما قبل أربعة أشهر، في أواخر يونيو الماضي.

ونشر المهدي صورة تجمعه بمنة حينها، وعلق قائلاً: “الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم، بحضور أفراد العائلة فقط، وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666”.