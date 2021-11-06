نادين الراسي تشارك جمهورها لحظاتها الحميمة مع خطيبها في دبي! (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، جمهورها بلقطات من رحلتها مع خطيبها مجد عبدول إلى دبي.

“نحن أفضل معاً”

ونشرت نادين الراسي عبر خاصية (الستوري)، على حسابها في (انستجرام)، عدة صور ولقطات حميمية مع خطيبها.

وظهرت الراسي في إحدى الصور بالبكيني، وهي تمارس السكاي جيت، وخطيبها يحتضنها، معقبة: “نحن أفضل معاً”.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية في سيارة مع حبيبها، يغنيان معاً في وضع رومانسي.

وكتبت: (أنت كل شيء بالنسبة لي).

حفل فني لبناني

وحضرت نادين حفلاً فنياً لبنانياً في أحد المطاعم بدبي، ونشرت لقطات تظهر رقصها وعبدول على أنغام الموسيقى.

وشاركت الراسي جمهورها لقطات من لحظة تناولها وعبدول البوظة، وسخرت بتعليقها: (موصاني فيكي أبو جورج).

كما وثقت الفنانة اللبنانية منزلها الذي تقيم فيه مع عبدول في دبي، معقبة: (دبي لا تنام).

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بلا ولاشي!

وقبل أسابيع، فاجأت الراسي جمهورها بصورتها لأول مرة بدون مساحيق تجميل.

وعبر خاصية (الستوري) في حسابها الرسمي على (انستجرام)، نشرت نادين الراسي صورتها بدون فلاتر أو مكياج.

وبدت نادين الراسي ببشرة مرهقة ومتعبة، وقد بدت عليها علامات التقدم في السن، وعلقت: (بلا ولا شي).

وأضافت: (أول ما ينزل سطل ماي ببيض).

(بحس معه إني طفلة)

كما ظهرت نادين بفيديو آخر، يُظهر خطيبها الشاب مجد دعبول وهو يقوم بتسريح شعرها.

وعلقت: (بحس معه إني طفلة).

كما ظهرت الفنانة اللبنانية مع خطيبها بفيديو آخر وهي تداعبة أثناء تواجدهما في أحد المطاعم، معقبة: (بحبك).

نادين الراسي: (سنموت بعد قليل)

وقبلها بشهر، شاركت نادين جمهورها، صورة جديدة مع خطيبها وذلك قبل ساعات فقط من وقوع مأساة التليل عكار.

ونشرت نادين حينها عبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام)، صورة ظهرت فيها بفستان أسود قصير.

وكانت الفنانة تقف مع خطيبها الذي كان يحتضنها من الخلف، وعلقت بإيموجي قلب.

وبعد ساعات حدث انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار.

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وتحولت ستوريات نادين الراسي عن الأمر، فكتبت: (إلى ركاب طائرة جهنم، سنموت بعد قليل).

وشاركت الممثلة اللبنانية لقطات من الانفجار، وعلقت: (ياعدرا دخيل اسمك ياعدرا).

كما دعت نادين حينها متابعيها للتبرع بالدم ونشرت المستشفيات التي تحتاج لذلك بشكل فوري لإسعاف المصابين.