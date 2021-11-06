ليفربول يخسر خدمات أحد نجومه المهمين بعد تعرضه لإصابة خطيرة

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو. تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق أمام منافسه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين دون مقابل.

كلوب وتفاصيل إصابة فيرمينو

وقال المدرب كلوب خلال مؤتمر صحفي استعداد لمواجهة وست هام يونايتد، ” البرازيلي فيرمينو تعرض عن إصابة. خطيرة في العضلات الخلفية، كما أن الإطار الزمني لعودته لم تحدد بعد”

🚨 كلوب:" الأخبار بالنسبة لاصابة فيرمينو ليست جيدة ، لقد أُصيب إصابة قوية في أوتار الركبة. pic.twitter.com/bWzYIiWTII — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) November 5, 2021

ويسعي ليفربول من خلال خوض مباراة وست هام يونايتد القوية إلى تقليص الفارق. مع المتصدر فريق تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي مع غياب فيرمينو، حيث شارك اللاعب الأخير هذا الموسم في 8 مباريات نجح من خلالها من تسجيل 4 أهداف، وكذلك هدفين في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ المزيد: تسريبات صحفية تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021

وأضاف كلوب، ” المدافع جو غوميز يعاني من إصابة في ربلة الساق، وكذلك لاعب الوسط كورتيس. جونز المصاب في عينه وسيغيبان عن المباراة القادمة أمام وست هام يونايتد”.

التايمز: اصابة فيرمينو ليست بسيطة، قد يغيب لمدة تصل لشهر ونصف ويغيب عن 10 مباريات. pic.twitter.com/Hwd0mS3GfH — Full Match (@fullmatchlive) November 6, 2021

وأردف، ” اللاعب كورتيس قصته مختلفة عن فيرمينو، كما من غير المرجح مشاركته في التدريبات لقد دخل أصبع في عينه، حيث أنني شاهدت الكثير من الإصابات لكنني لم أشاهد هذا الحدث من قبل، لكن يجب معرفة مدة غيابه. تحديدًا عن الفريق وربما سيعود بعد فترة التوقف الدولية للمشاركة مع الفريق”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي “البلوز” في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، كما ويليه فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

كما وجاء فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق وست هام يونايتد برصيد 20 نقطة.

وفي المركزين الخامس والسادس فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال. برصيد 17 نقطة، كما ويليه فريق وولفرهامبتون برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق برايتون في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق توتنهام في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، أما في عاشر الترتيب آتى فريق إيفرتون. برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.